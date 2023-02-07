Громил "Актобе" и сборную, общался с Кукеевым. Что связывает Озила с Казахстаном

Чемпион мира в составе сборной Германии Месут Озил близок к завершению профессиональной карьеры, и это повод вспомнить, как полузащитник выступал против казахстанских команд. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как турок с немецким паспортом приезжал в Актобе и почему его не напрягал газон на "Астана Арене".

Первое знакомство Озила с казахстанским футболом состоялось в 2009 году. На тот момент креативный полузащитник постепенно становился одним из лидеров "Вердера". В квалификации Лиги Европы бременцам достался "Актобе" Владимира Муханова. Игра в Германии завершилась с хоккейным счетом 6:3, и Озил, в частности, прямым образом повлиял на четыре забитых мяча - три ассиста со стандартов, а также гол с пенальти.

Кстати, удар с точки Месут реализовал с трудом, Андрей Сидельников отразил его удар, но мяч все равно закатился в сетку.

На выезде в Актобе Озил снова отметился ассистом. Его подача с углового закончилась голом Клаудио Писарро.

Спустя год Озил вновь оказался в Казахстане. На этот раз сборная Германии играла в Астане в рамках квалификации ЧЕ-2012. Немцы легко победили со счетом 3:0, Озил отыграл 79 минут. Через несколько месяцев в Германии пройдет ответный матч, где Месут дважды ассистирует Томасу Мюллеру, особенно элегантной вышла вторая голевая передача.

В следующем цикле на ЧМ-2014 сборные Германии и Казахстана вновь попадут в одну группу в квалификации. Любопытно, что тогда Месута спросили об искусственном газоне на "Астана Арене" как о преимуществе хозяев, но Озил уверенно заявил, что это не станет проблемой, и оказался прав. В марте 2013 года Казахстан и Германия сыграли два спаренных матча, и казахстанцы проиграли с общим счетом 0:7. Озил отметился ассистами в обеих встречах. После одной из игр Жамбыл Кукеев попросил о фото Месута, и тот не отказал, но объятия получились не совсем естественными и взгляд Озила был таким, как будто это он только что разгромно проиграл матч в составе сборной.

В итоге из шести встреч с казахстанскими командами у Озила лишь в одной не было результативных действий. Но зрителям в Актобе и Астане действительно повезло лицезреть одного из лучших плеймейкеров поколения.

Однажды болельщик спросил у Озила, каково было играть с Криштиану Роналду, и тот ответил: "Спросите у него - он играл со мной". Аналитик Вадим Лукомский считает, что в этом и есть весь футбольный образ Месута: "Озил - редкий игрок, для которого это больше чем шутка. Гений максимизации чужих талантов - помогал окружающим каждым пасом (не каждым голевым, а именно каждым)".

Фото: werder.de©

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