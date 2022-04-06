Гол казахстанца в попал в Инстаграм с 48 миллионами подписчиков

Популярный Instagram-аккаунт о футболе "433", аудитория которого включает в себя 48,6 миллиона подписчиков, опубликовал видео красивого гола казахстанского игрока в матче юношеских команд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Не могу перестать думать о том, как это идеально", - гласит подпись к видео.

В настоящий момент видео набрало почти 470 тысяч лайков и свыше тысячи комментариев. Один из пользователей уточнил, что гол был забит на турнире Nauryz Cup среди игроков 2007 года рождения, который состоялся в Алматы.

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