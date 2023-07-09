Главный претендент на выход в премьер-лигу столкнулся с финансовыми трудностями

"Туран", выступающий в первой лиге Казахстана, стал испытывать финансовые трудности, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Новый Спорт Радар.

"И в этой новости не было бы ничего необычного, если бы речь не шла об одном из фаворитов турнира и главном претенденте на выход в КПЛ.

Задержки со своевременной выдачей заработной платы начались в "Туране", игроки уже начали высказывать свое недовольство руководству.

Пока они это делают тихо, но если ситуация не будет меняться в лучшую сторону, причем в самое ближайшее время, в туркестанском клубе может и полыхнуть", - пишет источник.

"Туран" идет на втором месте турнирной таблицы первой лиги, набрав 34 очка в 13 матчах.

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