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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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"Гинера попросили отпустить его". Агент рассказал о трансфере Зайнутдинова в "Бешикташ"

"Гинера попросили отпустить его". Агент рассказал о трансфере Зайнутдинова в "Бешикташ"
©ПФК ЦСКА

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном переходе Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в "Бешикташ", передают Vesti.kz.

По его информации окружение футболиста контактировало с президентом московского клуба Евгением Гинером. 

"У меня есть информация, что люди из окружения Зайнутдинова очень сильно просят Гинера отпустить его в "Бешикташ". Да, в Турции он не будет считаться легионером, но его берут не поэтому. Честно, его берут не по казахскому паспорту, а потому что он выглядит здорово!

Я разговаривал с Магомедом Адиевым по этому поводу и он реально очень высоко его ценит. Он лучший игрок Казахстана с запасом. Для ЦСКА это беда, невосполнимая потеря, ведь он может четыре-пять позиций закрыть", - заявил Гурцкая в эфире программы "Это футбол, брат!". 

Напомним, что за три года Зайнутдинов отыграл 79 матчей в футболке ЦСКА, забил шесть голов и сделал семь результативных передач. Вместе с армейцами он стал обладателем Кубка России-2022/23.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция

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