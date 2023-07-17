"Гинера попросили отпустить его". Агент рассказал о трансфере Зайнутдинова в "Бешикташ"

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном переходе Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в "Бешикташ", передают Vesti.kz.

По его информации окружение футболиста контактировало с президентом московского клуба Евгением Гинером.

"У меня есть информация, что люди из окружения Зайнутдинова очень сильно просят Гинера отпустить его в "Бешикташ". Да, в Турции он не будет считаться легионером, но его берут не поэтому. Честно, его берут не по казахскому паспорту, а потому что он выглядит здорово!

Я разговаривал с Магомедом Адиевым по этому поводу и он реально очень высоко его ценит. Он лучший игрок Казахстана с запасом. Для ЦСКА это беда, невосполнимая потеря, ведь он может четыре-пять позиций закрыть", - заявил Гурцкая в эфире программы "Это футбол, брат!".