Футболисты устроили массовую драку в Нур-Султане. Игрок потерял сознание после удара ногой в голову

В Нур-Султане произошла массовая драка футболистов, а одного игрока ударили ногой в голову и он потерял сознание. Об этом инциденте в своем телеграм-канале сообщил Михаил Козачков.

Судя по видео и информации на официальном сайте AFL, предположительно, это случилось на турнире "Летнее первенство 2 - 2021" в четвертой лиге (пятая по значимости) между командами SanSet и "Барыс", которая состоялась 11 сентября.

Причем у "Барыса" на данный момент во всех результатах стоит счет 0:5, в том числе, и в матче с SanSet.

Но новости или протокола об этом на момент написания новости Vesti.kz не нашли.

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