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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Футболист сборной Казахстана попрощался с европейским клубом

Футболист сборной Казахстана попрощался с европейским клубом
©instagram.com/georgyzhukov10

Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков попрощался с краковской "Вислой", сообщает корреспондент Vesti.kz. Обращение к клубу, который решил не продлевать с ним контракт, футболист написал в своем Instagram.

У меня много воспоминаний о 2,5 годах, проведенных в "Висле". Я пришел в большой клуб и очень горжусь и благодарен, что у меня была возможность играть здесь. Особенно хочу поблагодарить Ярослава Кролевски и Кубу Блащиковски за веру в меня. Также я хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал, моих товарищей по команде, Пана Ясю, Пана Ярека и других людей, которые работают в клубе. Огромное спасибо болельщикам и потрясающей поддержке в хорошие и трудные моменты! Люди приходят и уходят, а "Висла" останется навсегда", - написал Жуков.

Напомним, что футболист уже прибыл в Китай, где должен подписать контракт с "Уханем".

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Метки:
Жуков Георгий Казахстанцы за границей Польша

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