Футболист сборной Казахстана неожиданно завершил карьеру

Футболист сборной Казахстана Елдос Ахметов объявил о завершении карьеры, сообщают Vesti.kz. Об этом 33-летний игрок написал на своей странице в Instagram.

"Вот и пришло время сказать "прощай" профессиональному футболу в качестве игрока. Не думал, что это произойдет так рано и так скоро, однако по состоянию здоровья играть на высоком уровне не представляется возможным. Дальнейшие попытки остаться в качестве футболиста будут приносить лишь мучения и неудобства и мне, и партнерам, и тренерам.

Я был горд защищать цвета родного "Тараза" из моего города, играть за команды обеих столиц, получить первый по-настоящему шанс в "Иртыше". Всегда буду вспоминать дебют в групповом этапе Лиги чемпионов, матчи в майке сборной, еврокубковые баталии, тренеров и игроков, с которыми довелось поработать и поиграть вместе и, конечно же, болельщиков.

Несмотря на критику, с которой я сталкивался продолжительное время, всегда выкладывался на двести процентов и вкалывал на поле. Это по-настоящему закалило мой характер и пригодится в будущем.

Свой дальнейший путь связываю только с футболом. Уверен, я не сказал последнего слова в нем. Буду учиться и продолжать развиваться, но уже в другом качестве", - написал Ахметов.

Этот сезо защитник начинал в составе "Аксу". Однако летом клуб отзаявил игрока.

Ахметов является воспитанником таразского футбола. В КПЛ он дебютировал в 2009 году в составе павлодарского "Иртыша". Также защитник играл за такие клубы, как "Тараз", "Астана", "Кайсар" и "Кайрат".

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