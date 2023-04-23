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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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ФИФА наложила трансферный бан на еще один казахстанский клуб

ФИФА наложила трансферный бан на еще один казахстанский клуб
©fifa.com

Экс-футболист "Турана" Самир Фазли подал документы о долгах на туркестанский клуб в Международную федерацию футбола (ФИФА), сообщают Vesti.kz.

В результате жалобы северомакедонского игрока ФИФА наложила трансферный бан на "Туран". Трансферное окно в Казахстане закрывается сегодня, 23 апреля.

Текущий сезон "Туран" проводит в первой лиге и намерен вновь пробиться в КПЛ.

В сезоне-2022 32-летний Фазли сыграл за "Туран" 21 матч в КПЛ, забил один гол и сделал две голевые передачи. Также на его счету четыре гола и один ассист в Кубке Казахстана.

Фазли выступал за "Туран" и в сезоне 2021 года, забив один мяч в пяти встречах. Провел за сборную Северной Македонии семь матчей.

Ранее ФИФА накладывала трансферный бан на "Кайсар" и "Каспий". Что интересно, в обоих случаях жалобы писал хорватский футболист Иван Пешич.

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Метки:
ФИФА Туран ФК Первая лига Казахстана

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