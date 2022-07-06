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Европейский клуб под руководством казахстанского тренера стартовал в Лиге чемпионов

Европейский клуб под руководством казахстанского тренера стартовал в Лиге чемпионов
©ФК "Жальгирис"

Литовский "Жальгирис", возглавляемый казахстанским специалистом Владимиром Чебуриным, провел первый матч в новом цикле Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz

Команда Чебурина встречалась с косовским клубом "Балкани" и сыграла вничью 1:1 на выезде. Ответная встреча пройдет 12 июля. Отметим, что в составе "Жальгириса" также выступает защитник молодежной сборной Казахстана Динмухамед Кашкен, однако он в прошедшей встрече не вышел на поле, оставшись в запасе. 

Добавим, что "Жальгирис" под руководством Чебурина уверенно лидирует в чемпионате Литвы, набрав 41 очко по итогам 18 туров. 

Ранее "Чебурин" трижды выигрывал чемпионат "Литвы" с "Судувой", а в прошлом сезоне взял аналогичный трофей с "Жальгирисом". 

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Метки:
Литва Чебурин Владимир Лига чемпионов Казахстанцы за границей

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