Европейский клуб под руководством казахстанского тренера стартовал в Лиге чемпионов

Литовский "Жальгирис", возглавляемый казахстанским специалистом Владимиром Чебуриным, провел первый матч в новом цикле Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Чебурина встречалась с косовским клубом "Балкани" и сыграла вничью 1:1 на выезде. Ответная встреча пройдет 12 июля. Отметим, что в составе "Жальгириса" также выступает защитник молодежной сборной Казахстана Динмухамед Кашкен, однако он в прошедшей встрече не вышел на поле, оставшись в запасе.

Добавим, что "Жальгирис" под руководством Чебурина уверенно лидирует в чемпионате Литвы, набрав 41 очко по итогам 18 туров.

Ранее "Чебурин" трижды выигрывал чемпионат "Литвы" с "Судувой", а в прошлом сезоне взял аналогичный трофей с "Жальгирисом".

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