Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Конкурсы с призами
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Европейский клуб объявил о трансфере 20-летнего казахстанского нападающего

Футболист уже определился с игровым номером.

Европейский клуб объявил о трансфере 20-летнего казахстанского нападающего
Фото: ФК "Энергетик-БГУ"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
0

Игроком "Энергетика-БГУ" стал 20-летний казахстанский нападающий Бакдаулет Зульфикаров. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Отмечается, что Бакдаулет родился 11 марта 2001 года в Шымкенте. До этого выступал на родине. В 2018 году - во второй лиге в рядах молодежной команды "Кырана" (12 матчей). В 2019-м - также во второй лиге в составе "Академии Онтустик" (27 матчей, 7 голов).

В прошлом году по возвращении в "Кыран" форвард играл в основном составе этого клуба в первой лиге (5 матчей, 2 гола), а также в молодежной команде во второй лиге (3 матча, 1 гол). В "Энергетике-БГУ" он будет выступать под номером 19.

Напомним, что в прошлом сезоне "Энергетик-БГУ" финишировал на десятом месте из 16. В межсезонье в клуб из Минска вернулся полузащитник сборной Казахстана по футболу Владислав Васильев, который ранее выступал за "Рух" и "Динамо-Брест".

Новый чемпионат Беларуси стартует 12 марта, но "Энергетик-БГУ" на своем поле сыграет против команды "Сморгонь" 13-го числа.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ-2021 Беларусь Футбол Первая лига Казахстана Межсезонье в КПЛ Васильев Владислав Казахстанцы за границей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
12:35
Футбол

Гол Алыкулова из "Кайрата" признан лучшим в Суперкубке Казахстана-2021
Сегодня
11:40
Футбол

В Европе высказались об уходе футболиста сборной Казахстана в другой клуб
Сегодня
07:56
Футбол

Европейский клуб объявил о трансфере 20-летнего казахстанского нападающего
Вчера
23:19
Футбол

Яркая вспышка и пребывание на последних ролях. Почему экс-вратарь "Астаны" должен перезапустить карьеру
Вчера
22:27
Футбол

Шпилевский уже не самый молодой. Средний возраст тренеров клубов КПЛ уменьшился на пять лет
Вчера
19:32
Футбол

Шанс для Карповича, трансферы из "Окжетпеса", вратарская конкуренция. "Кызыл-Жар": превью к сезону
Вчера
16:25
Футбол

Кошмар для Вайсса, разгром и подножка в чемпионской гонке. Как "Кайрат" терпел неудачи в играх с "Жетысу"
Вчера
15:12
Футбол

20-летний казахстанский футболист перешел в европейский клуб
Вчера
13:40
Футбол

Потеряли главного креативщика, подписали Дарабаева, верят в Благоевича. "Каспий": превью к сезону
Вчера
12:01
Футбол

Семь дней в "зеленой" зоне. Какие города могут рассчитывать на допуск зрителей на матчи КПЛ
10 марта
21:36
Футбол

Начинал с футзала, слушает Шопена, играл на Кубке Африки. Портрет нового форварда "Кайрата"
10 марта
21:03
Футбол

Самый молодой состав за последние годы, или насколько изменился средний возраст игроков "Астаны"
10 марта
20:38
Футбол

Экс-лидер "Окжетпеса" и вернувшийся из Румынии защитник. Сумеют ли выступавшие в КПЛ легионеры усилить "Жетысу"?
10 марта
20:11
Футбол

Гроза "Кайрата", два клуба за сезон и новый шанс в "Жетысу". Как Бауыржан Турысбек может перезапустить карьеру
10 марта
18:13
Футбол

Акцент на воспитанниках, возвращение Минасяна, неубедительная атака. "Тараз": превью к сезону
10 марта
15:20
Футбол

Убрали Огая, урезали бюджет, не отпустили Жаксылыкова. "Жетысу": превью к сезону
9 марта
22:57
Футбол

Атака без нападающих, боеспособная "Астана" и "сырая" молодежь "Кайрата". Как выглядит проекция Суперкубка на КПЛ-2021
9 марта
22:23
Футбол

Будут ли допускать болельщиков на матчи КПЛ-2021? В ПФЛК рассказали подробности
9 марта
19:15
Футбол

Капитанский дух Нургалиева, эмоции "Астаны", комментарий Абраева. Как прошел финал Суперкубка Казахстана
9 марта
18:02
Футбол

Шедевр Алыкулова, чудо-удар Томасова и выстрел Мужикова. Выбери лучший гол Суперкубка Казахстана-2021
9 марта
15:22
Футбол

"Нам нужны игроки, которые умеют завершать атаку". Тихонов - о Суперкубке Казахстана, Куате и претендентах на титул КПЛ
9 марта
14:00
Футбол

"Хочу вернуть "Астане" чемпионство в свой последний сезон". Рукавина - о работе с Клоппом, Томасове и победе над "МЮ"
9 марта
13:39
Футбол

"Кайрат" начал продажу билетов на матч КПЛ-2021. Департамент СЭК отреагировал
9 марта
13:15
Футбол

Экс-президент "Астаны" нашел виновных в поражении в финале Суперкубка и оценил новый формат турнира
9 марта
12:44
Футбол

"Он для нас как Тор для "Мстителей". Капитан сборной Грузии может вернуться в "Тобол"
9 марта
12:22
Футбол

Место в старте, "вторая молодость" и уважение болельщиков. Как экс-лидер "Астаны" Шомко набирает ход в РПЛ
9 марта
11:56
Футбол

Назван лучший футболист Казахстана на сегодняшний момент
9 марта
11:30
Футбол

Экс-игрок "Милана" и ЦСКА отклонил предложение из Казахстана
9 марта
11:11
Футбол

"Ждет падение еще ниже". Саян Хамитжанов - о ситуации в "Астане", потолке зарплат в КПЛ и эпохе "Кайрата"
8 марта
20:01
Футбол

Сообразили на троих. "Кайрат" заработал в пять раз меньше "Тобола" в Суперкубке Казахстана
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика