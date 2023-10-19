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"Если забью Словении, меня уберут из "Копера". Оразов - о сборной Казахстана, Зайнутдинове и адаптации в Европе

"Если забью Словении, меня уберут из "Копера". Оразов - о сборной Казахстана, Зайнутдинове и адаптации в Европе
©КФФ

Рамазан Оразов в отборочном цикле чемпионата Европы-2024 закрепил свою значимость для сборной Казахстана и прошедшие матчи с Данией и Финляндией лишь подтвердили его статус. В интервью корреспонденту Vesti.kz полузащитник рассказал, какой необычный подсказ ему дали в игре с датчанами, будут ли повышенные премиальные за победу в Хельсинки и как проходит его стартовый период карьеры в словенском "Копере". 

- Рамазан, какие эмоции на следующий день после такой победы?

- Вчера было большое опустошение. Даже праздновать не было сил. В раздевалке порадовались и последние силы там оставили.

- Какой момент в игре с Финляндией ты считаешь переломным?

- Мне кажется, в целом хорошо сыграли второй тайм. Хорошо, что мы не пропустили больше одного мяча в первом тайме. Шацкий все тащил. Но дальше вышли с другим пониманием, мыслями о том, что с ними можно играть.

- Ты уже считал расклады в группе перед заключительными турами?

- Да. Понимаем, что нас устраивают только две победы.

- После первого матча с Финляндией в Астане у команды случился разговор с болельщиками и в частности с Алдияром Жапархановым. Так вот, ты после побед над Северной Ирландией и Финляндией все время повторял его фразу "чуть-чуть осталось". Это ведь ирония?

- Честно, после матча с Финляндией я был зол, прежде всего из-за поражения. Ну и еще мне не понравилась эта реакция. Я думал, мы просто подойдем к трибуне и поблагодарим их. Но сейчас вопрос урегулирован. Там Асхат Тагыберген и Батека Зайнутдинов поговорили, все нормально. Я знаю, что все они душой и сердцем болеют за Казахстан и это было на эмоциях. Да и у меня тоже на эмоциях. Им тяжело наблюдать за такой игрой. Но сейчас, эта фраза, больше шутка. Они тоже Бахе отправляли фотки после вчерашней победы, с жестом "чуть-чуть".

- Баха переписал историю сборной Казахстана, теперь он лучший бомбардир. Как его поздравили?

- После игры все поздравили. Приятно находиться с человеком, который пишет историю на твоих глазах. Тем более мы давно друг друга знаем, в разных сборных вместе играли. Сейчас он в "Бешикташе", все им гордятся и равняются на него. Но это только начало, дальше он забьет еще больше.

- Того же Баху сильно критиковали после первого тайма в Хельсинки. Как ты думаешь, почему некоторые наши болельщики всегда требуют и не терпят каких-то спадов?

- Наверное, это везде так. Я просто хочу повторить слова Бахи "верьте в нас". Дальше мы постараемся ,и мы это делаем всегда. С Данией не то было, хотя мы играли нормально, просто где-то не хватило последнего паса и ударов. С финнами тоже такое было. А потом уже начали рисковать и моменты пошли.

- Ты говорил, что угловой на второй гол Бахи ты подавал из последних сил. При этом ты отыграл два полных матча. Подобная выносливость - это исключительно твои качества или, допустим, помог период в Словении, где более интенсивный чемпионат?

- Да, тяжело было как физически, так эмоционально. Но выносливость, постоянное движение - это одно из моих сильных качеств. За это меня и ценят, наверное. И Мусаевич знает, что я могу пробежать сколько надо.

- К тебе пришли данные, сколько ты пробежал за эти два матча?

- С Данией - 11 километров. С Финляндией пока не знаю, но кажется даже больше.

- В первом тайме в матче с Данией был момент, который меня удивил. Ты должен был вернуть мяч датчанам, но вынес его в аут. Соперник явно это не оценил. Ты специально провоцировал?

- Это было сделано специально, но дело не в провокации. Мне со скамейки сказали вынести в аут. Ну и потом можно прессинговать, в общем, это скорее тактический момент. Хотя честно, я сам просто хотел вернуть мяч. Неприятный момент. Но ради результата я готов это делать.

- Магомед Мусаевич говорил, что после победы над Данией были двойные премиальные. Сейчас вас тоже ожидают двойные?

- Надеюсь (улыбается). Но не помню, говорили ли об этом вчера.

- "Копер" тебя поздравлял с победой сборной?

- Да, писали, хотя социальные сети у них не такие сильные. Но лично поздравляли.

- В этом году ты забил несколько голов на клубном уровне, но в сборной голов у тебя пока нет. Если забьешь Словении, это ведь будет невероятно символично?

- Да. Меня, наверное, сразу уберут из команды.

- Вы с Максом Самородовым друзья, он хочет уехать в Европу. Ты разговаривал с ним на эту тему?

- Говорил, что давай, к нам переходи (смеется). Но у Макса своя голова, он сам решит и знает, что хочет. Но однозначно, у него есть все, чтобы играть в Европе.

- Твой прогноз - он уедет этой зимой?

- Я очень на это надеюсь.

- В целом, как ты оцениваешь свой стартовый период в "Копере"?

- Было очень тяжело перестроиться. Темп там выше. Там осталось девять игр до перерыва в чемпионате. Надеюсь, что мои показатели будут намного лучше. Но командный результат меня устраивает - мы на втором месте.

Фото: КФФ©

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Метки:
Сборная РК по футболу Дания Финляндия Словения КФФ Оразов Рамазан Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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