"Если будем играть как с Боснией, рассчитывать на высокие места не стоит". Эксперт - о сборной Казахстана, Зайнутдинове и Жукове

Сборная Казахстана в очередной раз добилась сенсационного результата на отборочном этапе чемпионата мира-2022, сыграв вничью на выезде с Боснией и Герцеговиной (2:2). О качестве игры, влиянии Бахтиера Зайнутдинова и возвращении Георгия Жукова корреспондент Vesti.kz поговорил с заслуженным тренером РК Павлом Черепановым.

- Павел Петрович, мне интересно ваше мнение именно по качеству игры сборной, ведь объективно первый тайм мы проиграли вчистую, а голы пришли со стандартов.

- Сейчас СМИ окрестили игру как чудо, но сколько мы будем надеяться на чудо? Показательно, что первое разумное действие (передача в активно выгодную позицию) команда совершила на 22-й минуте.

Было 22 удара в наши ворота! С Украиной тоже 22! Стабильно? Чудо в том, что Босния забила только два мяча.

Безусловно, можно надеяться на психологический настрой, желание - это действительно важные аспекты, но когда у нас будет качество игры? Когда мы будем не просто отсиживаться в обороне, а показывать современный, качественный футбол?

Вот сейчас в федерации идет разработка новой стратегии, и мне интересно, будет ли там указано, как поднять уровень мастерства казахстанских футболистов, какие меры будут приняты. Пока в ответ тишина.

Качество игры сборной Казахстана во вчерашнем матче было низким. И если после игры с Украиной появилась надежда, что мы изменим игру, что будет качество, то сейчас вынужден сказать, что игры у нас просто нет. И это связано с мастерством футболистов.

Пока все держится на "крепком" слове и интуиции главного тренера.

- Зайнутдинов вышел и переломил игру, его уровень действительно выделялся на общем фоне?

- Надо отдать должное Талгату Маруановичу, он угадал с заменой. Зайнутдинов много боролся, забил гол, его выход получился удачным.

- Шацкий провел два хороших матча, он теперь реальный конкурент для Покатилова?

- Да. Можно только порадоваться за него.

- То есть в октябре есть вероятность, что в стартовом составе сборной вновь сыграет Шацкий?

- Думаю, у тренера вратарей Николая Родионова будет трудный выбор, но это если Шацкий продолжит играть на таком уровне.

- Георгий Жуков вернулся в сборную, провел три матча, как вы оцените его игру?

- Если брать матч с финнами, у него за продвижение мяча - три балла из десяти. Играть вперед, обострять, находить моменты - этого у него пока не видно. С Боснией он играл немного на другой позиции, в более атакующей, под нападающим. Визуально ничего сверхъестественного он не сделал.

- После результатов с Украиной и Боснией сборная может рассчитывать на четвертое-третье место в группе?

- Прогнозы не хочу делать, но если мы будем играть как с Боснией, рассчитывать на высокие места не стоит.

Напомним, что по итогам пяти сыгранных матчей в квалификации ЧМ-2022 сборная Казахстана набрала три очка, с турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь. Следующую встречу подопечные Талгата Байсуфинова проведут 9 октября в Нур-Султане против Боснии и Герцеговины.

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