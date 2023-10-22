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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Елдос Ахметов проведет прощальный матч и станет тренером юношеской сборной

Елдос Ахметов проведет прощальный матч и станет тренером юношеской сборной
©КФФ

Экс-защитник национальной команды Елдос Ахметов войдет в тренерский штаб юношеской сборной Казахстана до 17 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На протяжении последних двух недель Ахметов трудится в Казахстанской федерации футбола (КФФ) и планирует поступить на тренерские курсы.

Также 33-летний Ахметов, в текущем году объявивший о завершении карьеры, планирует провести прощальный матч в родном Таразе. Он состоится в будущем году и соберет всех звезд - воспитанников жамбылской школы футбола.

За свою карьеру Ахметов выступал в таких клубах, как "Тараз", "Кайрат", "Астана", "Иртыш", "Кайсар" и "Аксу". За сборную Казахстана сыграл 17 матчей, последний из которых - в сентябре прошлого года против Азербайджана (2:0).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58
2 Астана 25 16 4 5 35-23 52
3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49
4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43
5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39
6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33
7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33
8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31
9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28
10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28
11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28
12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26
13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18
14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17

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Метки:
Сборная РК по футболу КФФ КПЛ

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