Елдос Ахметов проведет прощальный матч и станет тренером юношеской сборной

Экс-защитник национальной команды Елдос Ахметов войдет в тренерский штаб юношеской сборной Казахстана до 17 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На протяжении последних двух недель Ахметов трудится в Казахстанской федерации футбола (КФФ) и планирует поступить на тренерские курсы.
Также 33-летний Ахметов, в текущем году объявивший о завершении карьеры, планирует провести прощальный матч в родном Таразе. Он состоится в будущем году и соберет всех звезд - воспитанников жамбылской школы футбола.
За свою карьеру Ахметов выступал в таких клубах, как "Тараз", "Кайрат", "Астана", "Иртыш", "Кайсар" и "Аксу". За сборную Казахстана сыграл 17 матчей, последний из которых - в сентябре прошлого года против Азербайджана (2:0).
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