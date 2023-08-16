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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Елдос Ахметов близок к возвращению в "Тараз". Подробности

Елдос Ахметов близок к возвращению в "Тараз". Подробности
©КФФ

Защитник сборной Казахстана Елдос Ахметов в будущем году может вернуться в родной клуб - "Тараз", сообщает корреспондент Vesti.kz.

33-летний футболист с текущего лета находится в статусе свободного агента после ухода из "Аксу". Опытный игрок занялся своим здоровьем, а на днях приехал в Тараз, чтобы посетить тренировки бывшей команды.

В будущем сезоне "Тараз" планирует поставить задачу - вернуться в КПЛ. В первую лигу команда спустилась добровольно в связи с финансовыми проблемами и многомиллионными долгами. Также клуб под эту задачу может вернуть целый ряд своих воспитанников, задействованных в других командах.

Ранее Ахметов защищал цвета того же "Тараза", "Иртыша", "Астаны", "Кайрата" и "Кайсара". В последнем розыгрыше Лиги наций он вызывался в сборную Казахстана и сыграл против Азербайджана (2:0).

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Метки:
Тараз ФК Первая лига Казахстана Аксу ФК КПЛ Астана ФК Кайрат ФК Кайсар ФК Иртыш ФК

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