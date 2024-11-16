Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" назвал работу Черчесова в сборной Казахстана "катастрофой"
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил работу российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана, передают Vesti.kz.
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил работу российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана, передают Vesti.kz.
Сборная Казахстана потерпела четыре поражения в пяти матчах Лиги наций под руководством 61-летнего россиянина.
"Можно ли назвать 0:10 в четырех матчах катастрофой? Ну, это да, согласен, согласен. Здесь у Черчесова не пошло, не его команда, чисто не его команда. По нему принимать решение будет Казахстанская федерация", — цитирует Канчельскиса "ВсеПроСпорт".
После поражения от Австрии (0:2) в Алматы сборная Казахстана потеряла шансы на сохранения места в дивизионе B Лиги наций. Заключительный матч в группе команда Черчесова проведет 17 ноября в Осло против Норвегии.
Напомним, Черчесов был представлен в качестве главного тренера национальной команды летом.
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