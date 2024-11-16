Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" назвал работу Черчесова в сборной Казахстана "катастрофой"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил работу российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Сборная Казахстана потерпела четыре поражения в пяти матчах Лиги наций под руководством 61-летнего россиянина.

"Можно ли назвать 0:10 в четырех матчах катастрофой? Ну, это да, согласен, согласен. Здесь у Черчесова не пошло, не его команда, чисто не его команда. По нему принимать решение будет Казахстанская федерация", — цитирует Канчельскиса "ВсеПроСпорт".

После поражения от Австрии (0:2) в Алматы сборная Казахстана потеряла шансы на сохранения места в дивизионе B Лиги наций. Заключительный матч в группе команда Черчесова проведет 17 ноября в Осло против Норвегии.

Напомним, Черчесов был представлен в качестве главного тренера национальной команды летом.