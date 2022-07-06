Экс-игрок "Ливерпуля" и многомиллионный новичок не помеха? Алип сыграет в матче за Суперкубок России

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип сыграет в основном составе "Зенита" в матче за Суперкубок России против "Спартака". По ожиданиям российского издания "Спорт-Экспресс", 22-летний центрбек будет действовать в паре с Дмитрием Чистяковым.
"А вот Ловрен в следующем сезоне может стать футболистом ротации. Тем более если придет один новый центральный защитник. Медведев подтвердил, что в команду приходит из "Сочи" Родригао. Почему бы ему не дебютировать уже в субботу?
Правда, едва ли он появится в основе. Скорее всего, в основе сыграет пара Чистяков — Алип, если будет двойка центральных защитников. А если тройка, то Чистяков займет место страхующего, а правее выйдет Адамов, который много играл во время предсезонной подготовки", - отмечается в материале.
Добавим, что в "Зените" повысилась конкуренция в центре обороны, после того как восстановился защитник сборной Хорватии Деян Ловрен, а также был подписан бразильский деф Родригао.
Напомним, что Алип провел в минувшем сезоне за "Зенит" 12 официальных матчей. Арендное соглашение "Зенита" с игроком "Кайрата" рассчитано до конца 2022 года. Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.
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