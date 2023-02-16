Экс-форвард сборной Казахстана намерен возобновить карьеру

Нападающий Сергей Хижниченко ведет переговоры с рядом казахстанских команд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последним клубом 31-летнего игрока был "Аксу", за который в сезоне-2022 он сыграл шесть матчей.

Весной прошлого года форвард покинул павлодарский клуб и выступал в медийной лиге.

В текущее зимнее межсезонье интерес к нему проявили команды первой лиги - "Елимай" и "Туран", ставящие перед собой задачу выхода в КПЛ.

Ранее Хижниченко выступал за родной "Восток", "Шахтер", "Астану", "Актобе", "Тобол", "Ордабасы", польскую "Корону" и белорусский "Шахтер". За сборную Казахстана сыграл 52 матча и забил восемь голов.

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