Доверие Бердыева и высокая эффективность. Почему "Кайрату" нельзя продавать Канте

Хосе Канте попал в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов и может покинуть "Кайрат" ближайшей зимой. Корреспондент Vesti.kz уверен, что для алматинского клуба потеря гвинейца может стать ключевой.

Адаптация Канте в Казахстане прошла на редкость быстро и успешно. Так, к десятому туру КПЛ у форварда уже было пять голов и три ассиста в восьми матчах. Показательно, что Хосе был твердым игроком основы при любом из трех тренеров команды в нынешнем сезоне.

Все дело в уникальных качествах Канте среди всех игроков атаки "Кайрата". Он сочетает в себе выносливость, скорость, умение находить свободные зоны, прессинговать и создавать голевые моменты в неочевидных ситуациях.

Канте также хорошо подстраивается под партнеров, он одинаково качественно взаимодействует как с Артуром Шушеначевым, так и с Вагнером Лавом.

Класс Канте подтверждает и общая статистика. В 22 матчах КПЛ у Хосе девять голов и шесть ассистов, в Кубке Казахстана - три гола и два ассиста в трех играх, в еврокубках - девять матчей, четыре гола и ассист. При этом в групповой стадии Лиги конференций Канте выглядит настоящим лидером "Кайрата". Он забил в трех из четырех матчей осенью, тогда как голы в ворота "Базеля" и "Карабаха" он создал практически самостоятельно.

Вероятно, именно такой столь яркий индивидуальный вклад форварда в ЛК привлек зарубежные клубы. Болгарский ЦСКА и азербайджанский "Нефтчи" готовы побороться за Канте в зимнее трансферное окно. Но пока трансфер Канте выглядит маловероятным. Нападающего ценит Курбан Бердыев и если опытный тренер останется, то он наверняка приложит усилия, чтобы команда не потеряла гвинейца.

С каждым годом чемпионат Казахстана теряет в силе и привлекательности, поэтому не только алматинцам, но и всей лиге важно, чтобы в ней оставались футболисты подобного уровня.