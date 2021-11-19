Не добрался до "Астаны", вырастил игрока для сборной и троллил Байсеитова. Карпович выдал лучший тренерский перформанс в КПЛ

Андрей Карпович вылетел в прошлом сезоне с "Окжетпесом" в первую лигу, и, казалось, после такого удара ему предстоит немало времени, чтобы перезапустить тренерскую карьеру. Однако уже в этом году молодой казахстанский специалист добился успеха с "Кызыл-Жаром". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как произошло такое преображение.

Прошлый год для Андрея Владимировича действительно получился непростым. Футбол порой преподносит множество сюрпризов, так, Карпович летом 2020 года был реальным кандидатом на пост главного тренера "Астаны", но столичную команду он так и не возглавил, а спустя несколько месяцев еще и потерпел крах с "Окжетпесом".

Несмотря на такой поворот и результат, тренеру доверили другую команду в КПЛ - "Кызыл-Жар".

"Я понял, что человек развивается в стрессе, весь прошлый год у меня такой был. Я много думал и анализировал после вылета "Окжетпеса", что-то поменял в работе, где-то убрал, а где-то добавил. Если я не допускаю ошибок, которые были в прошлом, то значит, опыт в Кокшетау мне помог уже в Петропавловске.

Я чуть упростил многие вещи в тренировочном процессе. Все-таки не вся информация подходит под определенный уровень команды. Решать сложные задачи не каждый футболист способен, для этого нужны большой интеллект и мастерство", - говорил Карпович в интервью Vesti.kz.

В "Кызыл-Жаре" тренер действовал рационально и в то же время эффективно. Схема в три центральных защитника, где рядом с опытным Валерием Каршакевичем действовали россиянин Олег Мурачев и молодой казахстанец Алибек Касым, выглядела органично и надежно с оборонительной точки зрения.

Карпович не стал рушить то, что было до него, а лишь улучшил и помог прибавить игрокам "Кызыл-Жара". Для команды со столь скромными возможностями у "Кызыл-Жара" образовался очень приличный набор полузащитников - Мусса Коне, Пабло Подио и Максим Драченко отлично дополняли друг друга и таким образом в центре поля у команды были выносливость, интеллект и агрессия. По флангам Карпович распределил Дмитрия Шмидта и Юрия Бушмана. Украинец с отличной левой ногой выглядел одним из лучших на своей позиции во всем чемпионате и отдал за сезон четыре голевые передачи.

В атаку главный тренер привез хорошо ему знакомых Дарко Зорича и Данило Алмейду. Оба придали команде необходимый креатив и разнообразие, однако во второй половине сезона Карпович уже не мог рассчитывать ни на одного из них. Зорич получил травму, а Данило уехал в чемпионат Таиланда.

Кроме того, клуб так и не нашел забивного и качественного нападающего. Тимур Мульдинов и Семир Смайлагич хорошо работали на команду, но голов почти не приносили.

Тем не менее благодаря стандартам и полузащите "Кызыл-Жар" выжимал голы. Примечательно, что лучшим бомбардиром петропавловцев стал центрбек Алибек Касым - он забил семь голов. Вот как объяснял прогресс футболиста сам Карпович:

"Ментальность тоже влияет. Если ты даешь слабину, надо всегда двигаться, работать каждодневно. Да, у него большой потенциал, но с его возможностями можно добиться большего. Зная Алибека, мы ведь и в "Кайрате" с ним работали, ему нужен регулярный нагоняй, наша задача как раз в этом, чтобы он был мотивирован.

Голы? Все знают, что он может хорошо пробить. Хотя, если вы заметили, это немного удивительно, он ни одного мяча не забил головой. Касательно пенальти - это мое решение. У него есть внутренняя уверенность, он хорошо бьет".

Если смотреть на результаты, то успех "Кызыл-Жара", опять же, не случаен. Команда Карповича обыгрывала "Астану", играла вничью с "Кайратом", дважды одолела "Ордабасы" и лишь у "Тобола" им не удалось отобрать очки.

Безусловно, самым запоминающимся получился матч с "Ордабасы" в последнем туре, который определял потенциального участника еврокубков на следующий сезон. "Кызыл-Жар" вырвал победу на последних минутах, а после игры Карпович достаточно оригинально отпраздновал этот успех, сделав отсылку в сторону руководителя "Ордабасы" Бахтияра Байсеитова.

Да, пока Карповича не назовешь тренером с атакующим и сверхпривлекательным стилем, но все-таки надо исходить из того, какие команды были в его распоряжении. Карпович всю игровую карьеру был не самым изящным, но крайне полезным игроком, с характером, амбициями и правильным менталитетом - именно таким у него получился и "Кызыл-Жар".

Андрей Владимирович не зря заметил, что уже накопил определенный тренерский опыт. У него был оглушительный провал с "Окжетпесом", а теперь исторический успех с "Кызыл-Жаром", он поработал со звездами уровня Аршавина, а потом показал, что может развивать молодых вроде Касыма. Карпович признает ошибки и продолжает впитывать новые знания, он ездит на стажировки и хочет развиваться. В то же время он продолжает оставаться сверхамбициозным. Когда мы спрашивали у него про тренерскую карьеру в России, он делал акцент в сторону РПЛ и заявил, что в ФНЛ не собирается. Посмотрим, что будет дальше, но вот еще год назад кандидатура Карповича вызывала скепсис в отношении его возможного союза с "Астаной", а теперь он многое доказал и такой вариант для столичного клуба можно считать достаточно интересным.