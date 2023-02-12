Дисквалифицированный за допинг Айбол Абикен получил вызов в сборную

Казахстанский полузащитник Айбол Абикен получил приглашение в состав сборной Медийной футбольной лиги, сообщают Vesti.kz.

Об этом игрок сообщил в своем Instagram. Предложение он не принял. Очевидно, он решил дождаться окончания дисквалификации и не играть в непрофессиональный футбол.

"Спасибо, но есть сборная поважнее", - написал Абикен.

Напомним, в июле прошлого года Абикен был дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. Сам футболист вину не признал.

Ранее стало известно, что срок дисквалификации сокращен с четырех до двух лет.

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