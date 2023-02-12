Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

Дисквалифицированный за допинг Айбол Абикен получил вызов в сборную

Дисквалифицированный за допинг Айбол Абикен получил вызов в сборную
©КФФ

Казахстанский полузащитник Айбол Абикен получил приглашение в состав сборной Медийной футбольной лиги, сообщают Vesti.kz.

Об этом игрок сообщил в своем Instagram. Предложение он не принял. Очевидно, он решил дождаться окончания дисквалификации и не играть в непрофессиональный футбол.

"Спасибо, но есть сборная поважнее", - написал Абикен.

Напомним, в июле прошлого года Абикен был дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. Сам футболист вину не признал.  

Ранее стало известно, что срок дисквалификации сокращен с четырех до двух лет. 

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Допинг Сборная РК по футболу

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 19:35
Казахстан(футбол)
Дисквалифицированный за допинг Айбол Абикен получил вызов в сборную Дисквалифицированный за допинг Айбол Абикен получил вызов в сборную
Сегодня , 12:29
Казахстан(футбол)
Нужно ли Зайнутдинову уезжать в Серию А? Ответ экс-игрока сборной Казахстана Нужно ли Зайнутдинову уезжать в Серию А? Ответ экс-игрока сборной Казахстана
10 февраля, 18:40
Казахстан(футбол)
Поздравлял Боранбаева и выходил на "Актобе". Мог ли Дзюба оказаться в КПЛ? Поздравлял Боранбаева и выходил на "Актобе". Мог ли Дзюба оказаться в КПЛ?
10 февраля, 14:45
Казахстан(футбол)
Бразильский конкурент за 40 миллионов евро. У Алипа снова проблемы "Зените" Бразильский конкурент за 40 миллионов евро. У Алипа снова проблемы "Зените"
9 февраля, 17:26
Казахстан(футбол)
"Звонили игрокам сборной Казахстана, но...". Алиев - о трансферах "Кызыл-Жара" и сокращении КПЛ "Звонили игрокам сборной Казахстана, но...". Алиев - о трансферах "Кызыл-Жара" и сокращении КПЛ
9 февраля, 14:05
Казахстан(футбол)
Драки с тренером и политическое влияние. Игрок молодежной сборной Казахстана уехал в самый странный клуб РПЛ Драки с тренером и политическое влияние. Игрок молодежной сборной Казахстана уехал в самый странный клуб РПЛ
9 февраля, 11:26
Казахстан(футбол)
"Ордабасы" может подписать футболиста с опытом игры в Испании "Ордабасы" может подписать футболиста с опытом игры в Испании
8 февраля, 14:45
Казахстан(футбол)
Стало известно о планах "Ордабасы" по снятию трансферного бана Стало известно о планах "Ордабасы" по снятию трансферного бана
8 февраля, 12:30
Казахстан(футбол)
Низкий спрос и отсутствие еврокубков? Почему игроки сборной Казахстана больше не едут в Россию Низкий спрос и отсутствие еврокубков? Почему игроки сборной Казахстана больше не едут в Россию
7 февраля, 14:15
Казахстан(футбол)
Позитивные отзывы и перспективы в РПЛ. Останется ли воспитанник "Кайрата" в "Краснодаре"? Позитивные отзывы и перспективы в РПЛ. Останется ли воспитанник "Кайрата" в "Краснодаре"?
7 февраля, 11:51
Казахстан(футбол)
Громил "Актобе" и сборную, общался с Кукеевым. Что связывает Озила с Казахстаном Громил "Актобе" и сборную, общался с Кукеевым. Что связывает Озила с Казахстаном
6 февраля, 15:50
Казахстан(футбол)
Сюрпризы от "Ордабасы" и точечное усиление "Астаны". Топ-7 трансферов КПЛ Сюрпризы от "Ордабасы" и точечное усиление "Астаны". Топ-7 трансферов КПЛ
6 февраля, 12:23
Казахстан(футбол)
На сборах в "Астане" доверяют 19-летнему игроку: он уже выступал за основу и забивал в еврокубках На сборах в "Астане" доверяют 19-летнему игроку: он уже выступал за основу и забивал в еврокубках
6 февраля, 00:12
Казахстан(футбол)
ЦСКА сделал заявление о травме Зайнутдинова ЦСКА сделал заявление о травме Зайнутдинова
5 февраля, 22:46
Казахстан(футбол)
Пропустит старт сборной Казахстана в отборе на Евро? Стали известны сроки восстановления Зайнутдинова Пропустит старт сборной Казахстана в отборе на Евро? Стали известны сроки восстановления Зайнутдинова
5 февраля, 19:07
Казахстан(футбол)
Адиев посетил матч клуба РПЛ с участием футболиста сборной Казахстана Адиев посетил матч клуба РПЛ с участием футболиста сборной Казахстана
4 февраля, 15:31
Казахстан(футбол)
"Идут переговоры с российским спонсором". Президент "Ордабасы" - о долгах, трансферах и Астанове "Идут переговоры с российским спонсором". Президент "Ордабасы" - о долгах, трансферах и Астанове
4 февраля, 12:44
Казахстан(футбол)
Стало известно будущее ганского полузащитника в "Ордабасы" Стало известно будущее ганского полузащитника в "Ордабасы"
3 февраля, 14:07
Казахстан(футбол)
"Молодежка" Казахстана сыграет в "группе смерти" отбора на Евро-2025. Причем тут "Барса", "Реал" и АПЛ "Молодежка" Казахстана сыграет в "группе смерти" отбора на Евро-2025. Причем тут "Барса", "Реал" и АПЛ
2 февраля, 11:14
Казахстан(футбол)
Место в старте под вопросом? Почему Зуев не станет лидером сборной Казахстана Место в старте под вопросом? Почему Зуев не станет лидером сборной Казахстана
1 февраля, 17:41
Казахстан(футбол)
Самый лучший трансфер? Что нужно знать о приехавшем в "Ордабасы" бомбардире Самый лучший трансфер? Что нужно знать о приехавшем в "Ордабасы" бомбардире
31 января, 16:23
Казахстан(футбол)
От еврокубков до аутсайдера? Почему "Шахтер" один из самых нестабильных клубов КПЛ От еврокубков до аутсайдера? Почему "Шахтер" один из самых нестабильных клубов КПЛ
31 января, 14:28
Казахстан(футбол)
Кварацхелия, Шомуродов и Зайнутдинов. Самые дорогие игроки из стран постсоветского пространства Кварацхелия, Шомуродов и Зайнутдинов. Самые дорогие игроки из стран постсоветского пространства
31 января, 10:56
Казахстан(футбол)
Лучший бомбардир уехал к Роналду. Кем "Астана" заменит своего лидера? Лучший бомбардир уехал к Роналду. Кем "Астана" заменит своего лидера?
30 января, 21:37
Казахстан(футбол)
Новый аким, уход лидеров и сербское влияние. Как "Тобол" меняется в зимнее межсезонье Новый аким, уход лидеров и сербское влияние. Как "Тобол" меняется в зимнее межсезонье
30 января, 10:01
Казахстан(футбол)
Зайнутдинов зажег под любимый трек на сборах ЦСКА. Видео Зайнутдинов зажег под любимый трек на сборах ЦСКА. Видео
30 января, 07:25
Казахстан(футбол)
Футболист сборной Исландии оценил шансы Зайнутдинова заиграть в Серии А Футболист сборной Исландии оценил шансы Зайнутдинова заиграть в Серии А
29 января, 15:00
Казахстан(футбол)
"От бесполезных до самых ценных". Алип узнал свое место в рейтинге легионеров "Зенита" "От бесполезных до самых ценных". Алип узнал свое место в рейтинге легионеров "Зенита"
29 января, 00:22
Казахстан(футбол)
Зарубежный клуб объявил о подписании 21-летнего нападающего из Казахстана Зарубежный клуб объявил о подписании 21-летнего нападающего из Казахстана
27 января, 13:52
Казахстан(футбол)
Обчистили "Тараз" и перехватили Оразова. "Аксу" может стать открытием КПЛ-2023 Обчистили "Тараз" и перехватили Оразова. "Аксу" может стать открытием КПЛ-2023

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus