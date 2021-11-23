Давид Лория после увольнения из "Астаны" пройдет стажировку в клубе Швейцарии

Экс-вратарь сборной Казахстана по футболу Давид Лория пройдет стажировку в швейцарском клубе "Грассхопперс". На нее он отправится уже в ближайшее время.

"Сложнее всего мне дается бездействие. Не умею долго ничего не делать, мозг требует активности, работы. И любую возможность занять себя чем-то интересным, я стараюсь использовать. Поэтому с удовольствием откликнулся на возможность пройти стажировку в известном клубе Швейцарии - "Грассхопперс". На днях вылетаю в Швейцарию.

Работа академии. Структура клуба. Работа со спонсорами. Эти направления мне особенно интересны, но хочу посмотреть, как выстроена вся структура клуба, как работают все департаменты.

И это очень поможет мне на предстоящей сессии по программе UEFA MIP, которая пройдет в Лиссабоне. Близится время защиты дипломной работы, и эта стажировка поможет мне подготовиться еще лучше", - написал Лория в Instagram.