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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии 1

"Честные люди никогда не нравятся". Смаков неожиданно отреагировал на уход из "Елимая"

"Честные люди никогда не нравятся". Смаков неожиданно отреагировал на уход из "Елимая"
©ФК "Елимай"

На этой неделе было официально объявлено об уходе Самата Смакова с поста исполняющего обязанности главного тренера в ФК "Елимай". На это решение последовала реакция со стороны специалиста, сообщают Vesti.kz

На официальной странице "Елимая" в Instagram, под постом об уходе тренера появился комментарий мамы Смакова, которая написала следующее: 

"Это благодарность моему Сыну. Это за то что поднял Елимай. Стадион Спартак молчал 19 лет .Благодаря Самату стадион Спартак ожил, люди Семейские ожили были очень рады. Трудился не покладая рук с чистой душой. Кому-то не понравилась его чистая душа Кому-то это надо было. Но посмотрим как команда в следующий сезон заиграет. Бог свидетель. Бір Аллаға тапсырдым. Алланың көзі дұрыс болсын. Честные люди никогда никому не нравятся. Я за своего сына ручаюсь, он очень справедливый и честный человек. Осыны жасаған кісінің Алла жазасын берсін. БІР Қудайдан тілейтінім сол". 

Самат Кабирович в свою очередь ответил на этот комментарий: "Мамуля, надо быть выше". 

Напомним, что в этом году под руководством Смакова "Елимай" стал чемпионом первой лиги и вышел в высший дивизион чемпионата Казахстана. 

Ранее различные источники сообщали о том, что семейский клуб возглавит Андрей Карпович, который покинет "Актобе". 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Елимай ФК Смаков Самат КПЛ Первая лига Казахстана

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