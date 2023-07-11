Бывший тренер московского "Спартака" оценил трансфер Зайнутдинова в "Бешикташ"

Бывший тренер московского "Спартака" Андрей Чернышов высказался по поводу возможного трансфера полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в турецкий "Бешикташ". Известный российский специалист отметил, что в клубе получат за игрока хорошую компенсацию.

"Зайнутдинов? ЦСКА получит хорошие деньги, а футболист попробует себя в новом чемпионате. Думаю, что это будет выгодная сделка для всех сторон", - цитирует Чернышова Betonmobile.ru.

Напомним, что за три года Зайнутдинов отыграл 78 матчей в футболке ЦСКА, забив шесть голов и сделав семь результативных передач. Вместе с армейцами он стал обладателем Кубка России 2022/23. Ранее сообщалось, что трансфер Зайнутдинова обойдется "Бешикташу", в котором он не будет считаться легионером, в шесть миллионов евро плюс бонусы.

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