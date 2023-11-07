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Будущее сборной Казахстана? Как экс-форвард "Кайрата" раскрылся в зарубежном чемпионате

Будущее сборной Казахстана? Как экс-форвард "Кайрата" раскрылся в зарубежном чемпионате
©ФК "Ислочь"

Нападающий молодежной сборной Казахстана Денис Митрофанов проводит очень уверенный сезон в составе белорусской "Ислочи" и зимой может пойти на повышение. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как уроженец Семея проявляет себя в зарубежной лиге и может ли он дорасти национальной сборной. 

Впервые о Митрофанове мы услышали два года назад, когда он перешел в "Кайрат" из "Алтая". К слову, в тот же период он мог оказаться в польской "Висле", но в итоге трансфер не состоялся. 

На тот момент конкуренция в линии нападения "Кайрата" была очень высокой и Денис котировался ниже большинства нападающих, включая некоторых местных воспитанников. В 2022 году Митрофанов отыграл полгода в "Кайрат-Москве", а затем еще полгода в "Атырау". Высокой и даже средней результативности он не показал, поэтому спрос внутри рынка на него был малозначительный. 

Форварду нашли вариант в чемпионат Беларуси. В "Ислочи" Денис быстро адаптировался и дал результат - четыре гола в первом круге, и еще четыре во втором. Итого, сейчас у казахстанца в 24 матчах восемь голов и один ассист. 

Митрофанов проявляет себя как игрок штрафной - хорошо открывается, чувствует моменты и разнообразно завершает (забивал левой и правой ногой, а также головой). При этом, Денис порой стартует в "Ислочи" с позиции флангового нападающего. 

Чемпионат Беларуси еще не завершен, но уже сейчас можно сказать, что Денис добился прогресса. Он в топ-10 снайперов лиги, самый результативный игрок "Ислочи" и его команда претендует на медали и еврокубки. 

Сейчас Митрофанов стабильно вызывается в молодежную сборную Казахстана, но не исключено, что в ближайшем будущем его рассмотрит и Магомед Адиев. Все-таки результативность у Дениса на том же уровне, что и у Абата Аймбетова, Ивана Свиридова, Рамазана Каримова и Максима Самородова. Да, надо учитывать, что нынешний чемпионат Беларуси чуть ниже уровнем чемпионата Казахстана, но все же, Митрофанов молодой игрок и у него есть разнообразный набор качеств. 

Если говорить о клубном будущем, то в этом есть некая неопределенность. В октябре Денис утверждал, что готов вернуться в Казахстан "на хорошие условия", но в первую очередь будет рассматривать предложения из-за рубежа. Если о говорить о возможных предложениях из топ-команд КПЛ, то здесь Митрофанову вновь предстоит испытать конкуренцию, ведь на рынке будет сразу несколько молодых казахстанских нападающих, в числе которых упомянутые Свиридов, Каримов и Самородов. 

Фото: КФФ©

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Метки:
Беларусь Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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