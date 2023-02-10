Бразильский конкурент за 40 миллионов евро. У Алипа снова проблемы "Зените"

После того как "Зенит" выкупил контракт Нуралы Алипа возникло ощущение, что защитник сборной Казахстана теперь получит больше шансов в основном составе. Но в январе у экс-игрока "Кайрата" появился новый, сильный конкурент. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему казахстанца может вытеснить бразильский деф Роберт Ренан.

Уход Деяна Ловрена подтолкнул "Зенит" к поиску нового защитника и довольно оперативно клуб решил эту проблему. В команде Сергея Семака появился 19-летний бразильский центрбек из "Коринтианса" Роберт Ренан. Бразильская пресса очень высоко котировала Ренана, до "Зенита" им интересовались "Арсенал", "Челси", "Вулверхэмптон" и дортмундская "Боруссия". На днях и вовсе раздался громкий инсайд о том, что мадридский "Реал" готов выкупить Ренана у "Зенита" за 40 млн евро. По информации источника бразилец впечатлил мадридцев игрой за сборную U-20 на молодежном чемпионате Южной Америки. Но позже этот слух опровергли как в "Зените", так и агент игрока.

Но так или иначе очевидно, что чемпион России подписал действительно интересного игрока и большого таланта. Ренан как и Алип левоногий защитник, а значит они точно прямые конкуренты. В чем же бразилец превосходит казахстанца? По отчетам скаутов у Ренана все очень хорошо с продвижением мяча и первым пасом. "Зенит" доминирующий в большинстве матчей РПЛ искал именно такого центрбека после того, как ушел Ярослав Ракицкий. На стороне Алипа физическое превосходство, на данный момент он лучше Ренана по части единоборств, в том числе верховых. К слову, игру на "втором этаже" заносят в минусы бразильца даже на родине.

Однако, Ренан статусный новичок и если им уже сейчас интересуются большие клубы Европы, то вероятно, "Зенит" постарается лишь развить качества игрока и не держать его на скамейке. В такой ситуации Семак скорее всего сформирует основную пару центрбеков из бразильцев - Родригао и прибывшего Ренана. В то время как Дмитрий Чистяков и Алип будут альтернативой.

В общем, Нуралы ждет очередное испытание в "Зените", хотя в клубе такого уровня просто невозможно расслабляться и существовать в зоне комфорта. Теперь Алип будет конкурировать за место в основе с потенциальным игроком "Реала"!

Фото: ФК "Зенит"©, ФК "Коринтианс"©

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