Бомбардир сборной Казахстана возобновил карьеру в 32 года и нашел клуб

Бывший нападающий сборной Казахстана по футболу Сергей Хижниченко решил возобновить карьеру, передают Vesti.kz.

По информации Transfermarkt, 32-летний форвард присоединился к "Алтаю" и заключил контракт до конца 2024 года. Команда выступает во второй лиге.

Последний раз Хижниченко выходил на поле почти два года назад - 23 апреля 2022 года в составе "Аксу" он провел 14 минут в матче с "Таразом".

Также в его карьеры были такие клубы, как "Восток", "Астана", "Атырау", "Шахтер", "Корона" (Польша), "Актобе", "Тобол", "Шахтер" (Беларусь) и "Ордабасы".

Хижниченко входит в десятку лучших бомбардиров в истории сборной Казахстана - в 52 матчах за национальную команду забил восемь мячей.