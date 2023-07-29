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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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"Бешикташ" заинтересован в Зайнутдинове - источник

"Бешикташ" заинтересован в Зайнутдинове - источник
©КФФ

Российский инсайдер Андрей Панков сообщил о том, что турецкий "Бешикташ" по-прежнему заинтересован в трансфере игрока сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщает корреспондент Vesti.kz

"ЦСКА хочет приобрести левого защитника "Клермона" Нето Боргеса. Сам игрок готов перейти в ЦСКА, в данный момент идет диалог с агентами игрока.

Клубу очень нужен левый латераль, потому что весной проблемную позицию закрывал Медина, а сейчас еще более универсальный Баха, интерес к которому со стороны "Бешикташа", кстати, пока никуда не делся", - отметил Панков в своей телеграм-канале

Напомним, что Зайнутдинов сыграл уже три матча за ЦСКА в сезоне-2023/24. На этой неделе Бахтиер отличился в матче Кубка России против "Оренбурга", забив отличным ударом со штрафного.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция

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