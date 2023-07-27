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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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"Бешикташ" возобновил переговоры по трансферу Зайнутдинова

"Бешикташ" возобновил переговоры по трансферу Зайнутдинова
©ПФК ЦСКА

Лидер сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов по-прежнему находится в трансферном списке турецкого "Бешикташа", сообщает корреспондент Vesti.kz. 

После первого раунда переговоров с ЦСКА, которые не увенчались успехом, турецкий суперклуб не оставил идею с приглашением Зайнутдинова. "Бешикташ" возобновляет переговоры по переходу игрока. В Турции впечатлены отличным стартом казахстанца в новом сезоне за ЦСКА. 

Отметим, что ранее "Бешикташ" предлагал ЦСКА три миллиона евро за трансфер Зайнутдинова и еще три миллиона в качестве бонусов. Московский клуб требует сразу шесть миллионов евро.

Напомним, что Зайнутдинов сыграл уже три матча за ЦСКА в сезоне-2023/24. На этой неделе Бахтиер отличился в матче Кубка России против "Оренбурга", забив отличным ударом со штрафного.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция

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