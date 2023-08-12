"Бешикташ" подписал Зайнутдинова вместо экс-игрока "Ливерпуля" и "Арсенала"

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов оказался для "Бешикташа" приоритетной трансферной целью и его предпочли экс-игроку сборной Англии Алексу Окслейду-Чемберлену, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турецкий журналист Мустафа Караташ прокомментировал трансфер казахстанца в "Бешикташ". В частности, он вспомнил об интересе к нему из Италии, а также заявил, что на позицию Бахтиера рассматривали бывшего полузащитника "Ливерпуля" и "Арсенала" Окслейда-Чемберлена:

"Возможно, мы немного недооцениваем Зайнутдинова. Семь-восемь месяцев назад у "Аталанты" был очень серьезный интерес к нему, они думали о левом крайнем защитнике. Обсуждаемая цена трансфера всегда составляла около 5-6 млн евро, официальный представитель ЦСКА подтверждал интерес.

Hayat bu işte.. Dört yıl önce otelde görüp instaya atmak için fotoğraf çekindiğin adam bugün kulüp tarafından red yerken sen aynı kulübe 4.5mn€ bedelle transfer oluyorsun pic.twitter.com/kW4MHmNXyH — Mustafa Karataş (@MustafaKratas) August 11, 2023

Это жизнь. Человек, которого вы видели в отеле четыре года назад и сфотографировали для публикации в Instagram, был отклонен клубом, а вас переводят в тот же клуб за 4,5 млн евро", - написал Караташ в своем аккаунте в twiiter.

По информации российских СМИ трансфер казахстанца из ЦСКА обошелся турецкому в пять миллионов евро (также есть пункт о 15% со следующей продажи). Контракт Бахтиера в Стамбуле будет рассчитан на четыре года.

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