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"Бешикташ" подписал Зайнутдинова вместо экс-игрока "Ливерпуля" и "Арсенала"

"Бешикташ" подписал Зайнутдинова вместо экс-игрока "Ливерпуля" и "Арсенала"
©instagram.com/bateka_11/

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов оказался для "Бешикташа" приоритетной трансферной целью и его предпочли экс-игроку сборной Англии Алексу Окслейду-Чемберлену, сообщает корреспондент Vesti.kz

Турецкий журналист Мустафа Караташ прокомментировал трансфер казахстанца в "Бешикташ". В частности, он вспомнил об интересе к нему из Италии, а также заявил, что на позицию Бахтиера рассматривали бывшего полузащитника "Ливерпуля" и "Арсенала" Окслейда-Чемберлена:

"Возможно, мы немного недооцениваем Зайнутдинова. Семь-восемь месяцев назад у "Аталанты" был очень серьезный интерес к нему, они думали о левом крайнем защитнике. Обсуждаемая цена трансфера всегда составляла около 5-6 млн евро, официальный представитель ЦСКА подтверждал интерес.

Это жизнь. Человек, которого вы видели в отеле четыре года назад и сфотографировали для публикации в Instagram, был отклонен клубом, а вас переводят в тот же клуб за 4,5 млн евро", - написал Караташ в своем аккаунте в twiiter. 

По информации российских СМИ трансфер казахстанца из ЦСКА обошелся турецкому в пять миллионов евро (также есть пункт о 15% со следующей продажи). Контракт Бахтиера в Стамбуле будет рассчитан на четыре года.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция

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