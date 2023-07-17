Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

"Бешикташ" настойчив, ЦСКА принципиален. Уедет ли Зайнутдинов в Турцию?

"Бешикташ" настойчив, ЦСКА принципиален. Уедет ли Зайнутдинов в Турцию?
©ПФК ЦСКА

Бахтиер Зайнутдинов официально начал новый сезон в ЦСКА, но история с его переходом в "Бешикташ" отнюдь не завершена. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об актуальных деталях переговоров. 

В действительности ЦСКА и "Бешикташ" находятся в схожей кадровой ситуации, что и осложняет сделку по Зайнутдинову. У московского клуба пока лишь потери, они не сумели вернуть Марио Фернандеса, продали Хесуса Медину, на грани трансфера Хорхе Карраскаль. Терять еще и Зайнутдинова на данном отрезке сезона - это утопия. У ЦСКА нет готовых и согласованных трансферов на вход, поэтому цена на Бахтиера вероятно будет той же, что и заявлена - около 6 миллионов евро. ЦСКА хочет сохранить качественного игрока или получить хорошие деньги, идти на значительные уступки клуб не готов. 

Тем временем, в "Бешикташе" возрастает давление и недовольство со стороны болельщиков. Пока стамбульцы лишь заявляют о намерениях, но никого не подписывают. Это раздражает торсиду. Но "Бешикташ" не отпускает ситуацию с Зайнутдиновым. Блестящий матч казахстанца за ЦСКА против "Зенита" лишь укрепил уверенность руководства "Бешикташа" в том, что команде нужен Бахтиер. 

Фото: ПФК ЦСКА

Стабильно позитивной в этом вопросе остается лишь позиция самого игрока. Он открыт к трансферу, по информации турецких СМИ "Бешикташ" уже обговорил с ним личные условия. Но бунтовать и требовать перехода Зайнутдинов точно не будет, поскольку он уважает ЦСКА. 

Каким будет итог сказать сложно, но пока все выглядит так, что Зайнутдинов как минимум сыграет 1-2 матча за ЦСКА в новом сезоне РПЛ. Форсировать сделку может лишь "Бешикташ", либо ЦСКА найдет гарантированную замену Бахтиеру и тогда их позиция по трансферу смягчится.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 17:51
Казахстан(футбол)
©ФК "Торпедо Кутаиси" Знакомые из Грузии или крепкие боснийцы? Назван желанный соперник "Актобе" в Лиге конференций
Сегодня , 17:09
Казахстан(футбол)
©ФК "Риека" Рубился с "Наполи" и забивал "Сосьедаду". Чем поможет "Астане" новый легионер?
Сегодня , 16:16
Казахстан(футбол)
©ФК "Кайрат" "Кайрат" сменил главного тренера молодежной команды
Сегодня , 14:50
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Форвард из ФНЛ-2 и сдержанность Карповича. Что не так с трансферами "Актобе"
Сегодня , 13:30
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА "Бешикташ" настойчив, ЦСКА принципиален. Уедет ли Зайнутдинов в Турцию?
Сегодня , 12:31
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА "Баха топ! Жаль, что продаем". Фанаты ЦСКА восхищаются Зайнутдиновым и выступают против трансфера в "Бешикташ"
Вчера , 14:18
Казахстан(футбол)
©ФК "Кайрат" Жоао Пауло сделал заявление о выступлении за сборную Казахстана
Вчера , 10:22
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА В России назвали катастрофой возможный уход Зайнутдинова из ЦСКА
15 июля, 14:09
Казахстан(футбол)
©ФК "Аксу" В "Аксу" переходит защитник из Сербии
15 июля, 12:33
Казахстан(футбол)
©КФФ Два новичка прибыли в расположение "Астаны"
15 июля, 11:07
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА В России назвали игрока, который заменит Зайнутдинова в ЦСКА
15 июля, 10:35
Казахстан(футбол)
©ФК "Абдыш-Ата" "Актобе" может подписать игрока сборной Кыргызстана
15 июля, 09:30
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Прямая трансляция матчей "Актобе" и "Ордабасы" в 15 туре чемпионата Казахстана
15 июля, 08:30
Казахстан(футбол)
©ФК "Химки" Игрок сборной Казахстана официально продлил контракт с российским клубом
14 июля, 13:56
Казахстан(футбол)
©ФК "Тобол" "Тобол" провел переговоры с игроком сборной Казахстана
14 июля, 13:20
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" Тень Твумаси и Эуженио. Почему "Астане" не хватает эффективности в атаке
14 июля, 12:22
Казахстан(футбол)
©КФФ Президент ФИФА выразил соболезнования в связи со смертью Сеильды Байшакова
13 июля, 17:19
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА Россия, Турция или Италия? Экс-игрок сборной Казахстана высказался о будущем Зайнутдинова
13 июля, 13:42
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" Тактика, проблески и ошибки. Выводы по матчу "Астана" - "Динамо" в Лиге чемпионов
13 июля, 12:25
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" "В клубе уже нет легионеров уровня Рукавины". Эксперт - о старте "Астаны" в Лиге чемпионов
13 июля, 00:01
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" "Много моментов не забили". Игрок "Астаны" - о дебюте в Лиге чемпионов в 34 года и жаре в столице
12 июля, 23:42
Казахстан(футбол)
©Instagram/j.tabidze Игрок тбилисского "Динамо" восхитился атмосферой "Астана Арены" и поддержал Сейдахмета
12 июля, 23:04
Казахстан(футбол)
©КФФ Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Сеильды Байшакова
12 июля, 16:58
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" Каков опыт игроков "Астаны" в ЛЧ? Лишь двое играли в группе, а Куат и Марочкин еще даже не дебютировали
12 июля, 15:20
Казахстан(футбол)
©ФК "Кайрат" Умер легенда казахстанского футбола Сеильда Байшаков
11 июля, 19:55
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" Погода и газон. Тренер "Динамо" назвал главные проблемы перед матчем с "Астаной" в Лиге чемпионов
11 июля, 18:50
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" "Мы никого не боимся". Капитан "Астаны" - о противостоянии с "Динамо" в Лиге чемпионов
11 июля, 18:44
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" Тренер "Астаны" оценил соперника и ответил на вопрос о новичке перед стартом в Лиге чемпионов
11 июля, 12:09
Казахстан(футбол)
©КФФ Что мешает трансферу Зайнутдинова в "Бешикташ": цена, новая кандидатура и ярость фанатов
11 июля, 10:30
Казахстан(футбол)
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" объявил об уходе легионера и молодого казахстанца

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus