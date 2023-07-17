"Бешикташ" настойчив, ЦСКА принципиален. Уедет ли Зайнутдинов в Турцию?

Бахтиер Зайнутдинов официально начал новый сезон в ЦСКА, но история с его переходом в "Бешикташ" отнюдь не завершена. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об актуальных деталях переговоров.

В действительности ЦСКА и "Бешикташ" находятся в схожей кадровой ситуации, что и осложняет сделку по Зайнутдинову. У московского клуба пока лишь потери, они не сумели вернуть Марио Фернандеса, продали Хесуса Медину, на грани трансфера Хорхе Карраскаль. Терять еще и Зайнутдинова на данном отрезке сезона - это утопия. У ЦСКА нет готовых и согласованных трансферов на вход, поэтому цена на Бахтиера вероятно будет той же, что и заявлена - около 6 миллионов евро. ЦСКА хочет сохранить качественного игрока или получить хорошие деньги, идти на значительные уступки клуб не готов.

Тем временем, в "Бешикташе" возрастает давление и недовольство со стороны болельщиков. Пока стамбульцы лишь заявляют о намерениях, но никого не подписывают. Это раздражает торсиду. Но "Бешикташ" не отпускает ситуацию с Зайнутдиновым. Блестящий матч казахстанца за ЦСКА против "Зенита" лишь укрепил уверенность руководства "Бешикташа" в том, что команде нужен Бахтиер.

Фото: ПФК ЦСКА

Стабильно позитивной в этом вопросе остается лишь позиция самого игрока. Он открыт к трансферу, по информации турецких СМИ "Бешикташ" уже обговорил с ним личные условия. Но бунтовать и требовать перехода Зайнутдинов точно не будет, поскольку он уважает ЦСКА.

Каким будет итог сказать сложно, но пока все выглядит так, что Зайнутдинов как минимум сыграет 1-2 матча за ЦСКА в новом сезоне РПЛ. Форсировать сделку может лишь "Бешикташ", либо ЦСКА найдет гарантированную замену Бахтиеру и тогда их позиция по трансферу смягчится.

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