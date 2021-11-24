Бердыев рассказал, будет ли продлен его контракт с "Кайратом"

Главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев прокомментировал ситуацию относительно пролонгации соглашения с клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его нынешний контракт действует до конца года.

"Пролонгация контракта не зависит от результатов в матчах с "Базелем" и "Шахтером", мы смотрим в будущее стратегически. У нас с Кайратом Советаевичем хорошие отношения, после 15 декабря мы поговорим", - заявил Курбан Бекиевич.

Ранее сообщалось, что в контракте Бердыева с "Кайратом" есть опция продления контракта на два года.

Напомним, что завтра, 25 ноября, "Кайрат" проведет пятый матч в групповом этапе Лиги конференций с "Базелем". Игра начнется в 21:30 по времени Нур-Султана.