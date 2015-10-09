Белорусский клуб расстался с воспитанником "Кайрата"

Казахстанский полузащитник Мирас Кобеев покинул состав белорусского клуба "Ислочь", передают Vesti.kz.

21-летний хавбек выступал за "Ислочь" с 2024 года. За это время он провёл 46 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В прошлом году, в матче 10-го тура чемпионата Беларуси против "Арсенала" (4:0) Кобеев получил травму колена. По словам футболиста, ориентировочные сроки его восстановления запланированы на январь этого года.

Кобеев защищал цвета "Ислочи" с января 2024 года. 20-летний полузащитник является воспитанник футбольной академии "Кайрата". Играл за сборную Казахстана до 17 лет, а вскоре вызывался в национальную команду до 21 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!