От Бельгии до топ-чемпионата? Как Вороговский проводит лучший сезон в карьере

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский - один из ключевых игроков бельгийского "Моленбека", который близок к выходу в высший дивизион. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как левый латераль окончательно адаптировался в Европе и каковы его шансы пойти на повышение.

Для Вороговского это уже четвертый сезон в Бельгии, и сейчас он выглядит абсолютно интегрированным игроком как в плане футбола, так и в плане жизни.

Переход в "Моленбек" изначально выглядел странным, ведь Ян снова вернулся во второй по рангу бельгийский дивизион. Но эта ставка оправдалась. Вороговский сразу же застолбил за собой место в основе и ни разу не выпадал из нее.

На данный момент казахстанский защитник провел 22 матча в регулярном чемпионате и еще восемь игр в плей-офф за выход в высший дивизион, у него 2396 игровых минут. Суммарно, в 30 играх у Яна пять результативных действий (три гола и два ассиста).

Для сравнения приведем прошлые годы Вороговского в Бельгии, первый сезон в "Беерсхоте" - 19 игр, один гол, второй сезон в "Беерсхоте" (в высшем дивизионе) - 21 матч, 1 гол, первый сезон в "Моленбеке" (он пришел в клуб в середине сезона) - 12 матчей, 2 гола, 1 ассист.

Прогресс Вороговского в "Моленбеке" очевиден, это отражается как на количестве проведенных матчей, так и на эффективности его действий в атаке. Кроме того, мы видим, насколько возросла роль Яна в сборной Казахстана и что его отличает от партнеров - он способен проводить стабильно несколько качественных матчей в коротком цикле - так было в Лиге наций и на старте отбора Евро-2024.

"Моленбек" лидирует во втором бельгийском дивизионе за два тура до финиша, в их активе 63 очка, ближайший преследователь "Беверен" набрал 62 очка. Команде Вороговского осталось сыграть два матча с клубами, которые уже не имеют шансов выйти напрямую. В общем, шансы на повышение в классе очень высоки. Но что же будет дальше именно в карьере Вороговского?

Его контракт с "Моленбеком" действует до лета 2024 года. То есть, как минимум Ян проведет следующий сезон на уровне высшего дивизиона чемпионата Бельгии. Но есть вероятность, что казахстанец сменит клуб или даже чемпионат. Его игра за "Моленбек" и сборную Казахстана позволяет рассматривать команды с другими амбициями. Вороговский выходит на пиковый этап карьеры, в этом году ему будет 27 лет, он уже обрел крепкий европейский опыт, сверкнул за сборную в матчах с большими соперниками и его интересы продвигает именно европейский агент.

Кроме того, есть и другой вариант для возможного трансфера. Дело в том, что владельцем "Моленбека" является американский бизнесмен Джон Текстор. Он строит в Европе свою футбольную пирамиду, поскольку также он частично владеет английским клубом "Кристал Пэлас" и французским "Лионом". Кроме того, он мажоритарный акционер бразильского "Ботафого", к слову, именно из этого клуба пришло много игроков как раз в "Моленбек". Кто знает, может быть, Вороговский, будучи одним из главных активов "Моленбека", пойдет на повышение в футбольной империи Текстора.

Фото: ФК "Моленбек"©

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