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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Альтернатива игрокам сборных Украины и Нидерландов. Зайнутдинов все ближе к переходу в "Аталанту"

Альтернатива игрокам сборных Украины и Нидерландов. Зайнутдинов все ближе к переходу в "Аталанту"
©КФФ

В Италии все больше говорят о вероятном трансфере полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова в "Аталанту". Корреспондент Vesti.kz собрал все главные детали потенциального перехода игрока ЦСКА.

Если в сентябре о трансфере Зайнутдинова говорили лишь российские СМИ, то в ноябре информация об интересе "Аталанты" к казахстанцу появилась уже у итальянских инсайдеров. Сначала об этом написал авторитетный журналист Николо Скира, а на днях главное спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport сообщила о других подробностях трансферной саги. Также о Зайнутдинове писали в Calciomercato - еще один достаточно заметный спортивный ресурс на Апеннинах. В беседе с корреспондентом Vesti.kz подтверждал устойчивый интерес к Зайнутдинову в Италии скаут по восточноевропейскому рынку Алекс Великих, по его данным, к Бахтиеру присматривается не только "Аталанта".

Но если говорить именно о клубе из Бергамо, на сегодня вводные таковы. Зайнутдинов может стать заменой латералю сборной Нидерландов Хансу Хатебуру, если тот проявит себя на стартовавшем чемпионате мира и клуб получит достойное предложение. В то же время, по другим данным, казахстанец может укрепить центр полузащиты в случае ухода Руслана Малиновского, у которого есть предложения из Англии. К слову, Зайнутдинов по своим характеристикам схож именно с украинцем - столь же атлетичный, дисциплинированный и левоногий. О сумме трансфера поступает разная информация, но очевидно, что ценник будет не меньше четырех миллионов евро.

Надо заметить, что главному тренеру "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини импонируют игроки такого плана, как Зайнутдинов, - универсальные, выносливые и тактически дисциплинированные. За Бахтиера также говорит возраст (24 года), цена (небольшая в условиях рынка Серии А) и, судя по всему, положительная рекомендация со стороны экспертов/агентов по российскому рынку.

Но пока конкретных переговоров между ЦСКА и "Аталантой", вероятно, еще нет. Все зависит как раз от того, расстанется ли итальянский клуб с кем-либо из латералей и полузащитников ближайшей зимой. Но при этом нельзя исключать, что Зайнутдинову найдут другой вариант в Италии (менее статусный клуб), но это точно не скажется на желании игрока покинуть РПЛ.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Италия Премьер-лига России

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