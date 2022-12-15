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Агент Алипа рассказал об условиях контракта с "Зенитом" и высоко оценил его перспективы

Агент Алипа рассказал об условиях контракта с "Зенитом" и высоко оценил его перспективы
©ФК "Зенит"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип станет игроком основного состава "Зенита". Такую уверенность выразил его агент, передает "Матч ТВ". Сослан Касабиев, представляющий интересы футболиста, рассказал подробности подписания контракта с клубом по схеме "2,5+1". Он подчеркнул, что сам футболист хотел остаться в Санкт-Петербурге.

- У Алипа были предложения из других клубов РПЛ?

- Предложения были, но все упиралось в трансферную стоимость. Была одна команда РПЛ, которая хотела, чтобы "Зенит" выкупил трансфер и они взяли его в аренду. Естественно, бесплатную. Но "Зениту" тоже нужен такой футболист. Не просто так они отдали такие деньги.

- Долго ли шли переговоры о контракте?

- Они просто давно начались - когда началась пауза в РПЛ. Клубы между собой контактировали, но не все так просто было. Нынешние реалии в России - хорошего зарубежного футболиста с именем сейчас тяжело затащить даже в такой клуб, как "Зенит". Думаю, что эта ситуация где‑то сыграла на руку.

- Почему вы выбрали "Зенит"? Ведь у Алипа здесь пока не так много игровой практики.

- Все понимают, что он еще относительно молодой парень. Левоногий центральный защитник. В России дефицит таких игроков. Алип верит в себя. Все верят в него. Шанс дадут. Думаю, что он будет основным футболистом, когда возобновится чемпионат России.

- Возможен ли зимой уход в аренду, если Нуралы не будет больше играть?

- Зимой нет. До лета будет отрезок в 3,5 месяца. Если Алип будет мало играть, то будем разговаривать с клубом, чтобы уйти в аренду и была игровая практика. Чемпионат России более серьезный, чем чемпионат Казахстана. У Алипа была адаптация. Думаю, что все будет хорошо. Все зависит от него.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Кайрат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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