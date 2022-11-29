Адиев высказался о будущем Алипа и Зайнутдинова в РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался будущем казахстанских футболистов Нуралы Алипа и Бахтиера Зайнутдинова, выступающих в РПЛ, передает "РБ Спорт". Он отметил, что вопрос с контрактом первого должен решиться до конца года.

- Знаю, что Алипом интересуется ряд российских клубов. Но где он продолжит карьеру, пока непонятно. Они ждут информации от "Зенита". Думаю, до конца года все решится.

- Зайнутдинову не советовали, где продолжать карьеру?

- По нему у меня нет информации. Он игрок ЦСКА, а что будет дальше, посмотрим. У него действующий контракт с клубом, поэтому не видел смысла общаться с ним на эту тему.

Напомним, что у Алипа, права на которого принадлежат "Кайрату", завершилась аренда в "Зените". Зайнутдинов же играет в ЦСКА.

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