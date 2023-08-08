Адиев может получить гражданство Казахстана. Известны подробности

Магомед Адиев рассматривает возможность получения гражданства Казахстана. Главный тренер национальной сборной объяснил, с чем это связано и почему он пока не принял окончательного решения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Из-за политической ситуации Магомеду Адиеву, как гражданину Российской Федерации, зачастую не так просто получить визу в ту или иную европейскую страну. В связи с этим, по словам Магомеда Мусаевича, со стороны КФФ уже инициирована идея получения гражданства Казахстана.

"Федерация хочет инициировать, чтобы большие чиновники, министр спорта рассмотрели получение мною гражданства. Для меня это большая честь - получить признание другой республики, это дорогого стоит. Но я попросил отложить вопрос до конца отборочного цикла. Тяжело, конечно, эти визы получать, мне уже говорят: "Интересно, Магомед Мусаевич, дадут тебе сейчас визу или нет, и на сколько дадут".

Сейчас такое непростое время, не только для меня, но и для всех граждан нашей страны (России). Каждый человек, руководитель рассматривает это под своим углом. Кто-то скажет, что человек бежит, хотя это вообще не в моем характере куда-то бежать. Даже во время чеченских боевых действий такого не было. Поэтому сейчас мне сложно сказать, это непростой вопрос для меня. И закон Казахстана не предусматривает второго гражданства, здесь все с этим категорично, поэтому не все так просто.

Были ли проблемы с визами? Нельзя сказать, что серьезные, но получение моих виз занимает длительное время. Здесь и УЕФА включается, надо письма писать, есть проблемы, но на границах пока пускают. Надеюсь, в Финляндию и Данию пустят", - заявил Адиев в интервью YouTube-каналу "Рабинерв".

Сборной Казахстана в отборочном цикле ЧЕ-2024 предстоят еще три выездных матча - с Данией, Финляндией и Словенией. Вероятность отказа в визе для Адиева действительно существует. В стартовавшем еврокубковом сезоне некоторые клубы уже столкнулись с проблемами, имея в своем составе российских футболистов. Так? игроку "Пюника" Михаилу Коваленко отказали в визе в Эстонии, а затем в Швеции, из-за чего он пропустил матчи квалификации Лиги конференций. В 2022 году, на тот момент вратарю "Байера" Андрею Луневу, отказали в британской визе.

Напомним, Адиев имеет основания для получения паспорта в связи с тем, что его отец родился в Алматы и некоторое время семья Магомеда Мусаевича жила именно в Казахстане.

Фото: КФФ©

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