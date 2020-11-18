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Финишируем на последнем месте и попрощаемся с Билеком. Прогноз Vesti.kz на матч Казахстан - Литва

Игра пройдет в Алматы.

Финишируем на последнем месте и попрощаемся с Билеком. Прогноз Vesti.kz на матч Казахстан - Литва
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Сборная Казахстана по футболу завершает выступление в групповом этапе Лиги наций сеона-2020/21 домашней встречей с Литвой. Корреспондент Vesti.kz представляет анонс противостояния, которое может отправить нашу команду на последнее место и на минорной ноте объявить о завершении сотрудничества с Михалом Билеком

Казахстан - Литва, Лига наций-2020/21, Алматы, 18 ноября, 21:00 


Пока в главном матче группы Беларусь и Албания будут выяснять, кто из них пойдет на повышение, сборные Казахстана и Литвы проведут свою, не менее важную с турнирной точки зрения игру. 

Подопечные Билека подходят к ответной встрече с Литвой на негативном фоне. Уже точно можно сказать, что этот цикл по результатам нельзя занести нам в актив, команда чувствует давление после очередного поражения от Албании и она прекрасно знает - если не обыграть Литву дома и действительно зависнуть на волоске от вылета в дивизион D, это будет клеймо на всю карьеру. 

Несмотря на то, что Билек не впечатляет многих своей работой, новости о том, что он покидает пост тренера сборной именно сейчас выглядят неуместно. Игроки понимают, что это их последний матч с чешским тренером. Что им доказывать, как воспринимать его слова? Да, они профессионалы, они должны уважать тренера, но на подсознательном уровне такая логика все равно проскакивает. 

Помимо давления общественности и психологии, у сборной вновь увеличились кадровые потери. Ранее мы говорили, насколько важными станут фланги в отсутствие Исламхана и Зайнутдинова, но вот теперь мы потеряли даже их. Суюмбаев и Быстров не сыграют, а значит, у нас остается лишь один латераль с навыками для атакующей игры - это Вороговский. Благо, что возвращается Ерланов в оборону, но в игре с Литвой нам прежде всего необходимо качественно атаковать, а для этого ресурсов минимум.    

После стартового поражения от Казахстана дома у Литвы началась положительная динамика в результатах. Они набрали четыре (!) очка с Албанией и сыграли вничью с Беларусью. Им нет необходимости выигрывать в Алматы, достаточно ничьей. И вот в этом вся разница, Литва почувствовала уверенность, а у Казахстана, наоборот, жуткий эмоциональный спад. К тому же нам непросто даются матчи, где мы должны играть с позиции силы, в атаку. Это очень негативный прогноз, но все говорит о том, что сборной Казахстана будет не под силу обыграть Литву в этот конкретный день в таком составе. 

Прогноз редакции Vesti.kz: ничья 1:1.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Литва Билек Михал

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