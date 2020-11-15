Поражение в Тиране и риск вылета в дивизион "карликов"? Прогноз Vesti.kz на матч Албания - Казахстан

Сборная Казахстана
выходит на финишную прямую группового этапа Лиги наций-2020/21 и в Албании ее ждет одна из важнейших проверок в этом году. Корреспондент Vesti.kz
не видит серьезных причин для оптимизма и рационально оценивает шансы команды Михала Билека.
Албания - Казахстан, 15 ноября, Лига наций-2020/21
Вероятно, нас ждет самый сложный матч в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Албания уже потеряла достаточно очков в группе, поэтому едва ли они рассчитывают на какой-то другой результат, кроме победы. В первом матче с Казахстаном албанцы выглядели лучше даже при неоптимальном составе. Сейчас в команду Эдоардо Рейи вернулись некоторые важные игроки, включая защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая и опытного нападающего Бекима Балая. Перед официальной игрой с Казахстаном Албания также провела товарищеский матч, в котором обыграла Косово - 2:1, один из мячей забил как раз Балай. То есть состав Албании стал сильнее, а мотивация игроков теперь выше из-за турнирного положения.
У сборной Казахстана, напротив, проблемы с ресурсами, выбыли важнейшие игроки не только в атаке, но и в обороне. Билек и без того предельно осторожен в выездных матчах, поэтому традиционно стоит ждать закрытый футбол в исполнении сборной Казахстана. Победа в Тиране будет настоящим чудом, ничья - успехом, поражение - предсказуемостью. Положительных результатов даже против средних европейских команд на выезде у нас минимум, поэтому стоит подходить к возможному счету с объективной оценкой. Дома мы вымучили ничью с Албанией, не создав практически ничего в атаке, и это при наличии Зайнутдинова! Да, у нас есть хорошие фланговые игроки, есть Аймбетов, но достаточно ли этого для положительного исхода? Вот с Беларусью в Минске сборная относительно неплохо играла отрезками, но на выходе - 0:2. Не исключено, что именно по такому сценарию пройдет и матч в Тиране. И, к сожалению, если очередное поражение все-таки произойдет, риск вылета сборной Казахстана в дивизион D станет еще более отчетливым.
Прогноз редакции Vesti.kz - 2:1, победа Албании.
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