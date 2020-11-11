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Что ждет Исламхана и почему игроки "Тобола" оказались вне сборной Казахстана? В КФФ дали комментарий

Капитан временно отстранен от футбола.

Что ждет Исламхана и почему игроки "Тобола" оказались вне сборной Казахстана? В КФФ дали комментарий
Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Аль-Айн"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Директор Департамента национальных сборных команд Казахстанской федерации футбола Кайрат Нурдаулетов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, каково нынешнее положение Бауыржана Исламхана, который провалил допинг-тест и теперь временно отстранен от профессионального футбола. Также он прокомментировал отсутствие игроков "Тобола" в национальной команде.  

- Кайрат, что вам известно на данный момент о ситуации с Бауыржаном Исламханом?


- Нам известно только одно - Бауыржана отстранили от футбола на неопределенный срок до окончательного решения. Именно такое письмо к нам пришло со стороны АФК (Азиатская футбольная конфедерация). Сейчас будет идти процесс, где изучат все детали, количество содержимого препарата, норма это или нет. Решение по игроку, возможно, будет принято в конце ноября или в середине декабря.

- Удалось ли вам лично поговорить с Бауыржаном?

- Да, мы поговорили с ним и с его агентом, держим связь между собой. Не скажу, что он прям упал духом, но понятно, что настроение не из лучших. Сейчас будут выяснять, как это все случилось, вина ли это клубного врача. Сам Бауыржан также пока не понимает, как это произошло. Но мы стараемся его поддержать и надеемся на благополучный исход дела.

- Может ли Казахстанская федерация футбола как-то повлиять на этот процесс?

- Мы это обсуждали, но, как выяснилось, мы мало что можем сделать. Готовим сейчас письмо, чтобы по возможности отнеслись к игроку со снисхождением. Но понимаете, это произошло не в игре за сборную, не в Казахстане, а в матче азиатской Лиги чемпионов, в Катаре. Поэтому сейчас вся ответственность лежит на клубе "Аль-Айн" и самом Бауыржане. Прежде всего клуб должен сделать все, чтобы игрока не дисквалифицировали.

- В связи с тем, что отсутствует Исламхан, также вне сборной Сергей Малый, кто будет капитаном команды в ближайших матчах?

- Это скорее вопрос к главному тренеру Михалу Билеку, такие решения не в моей компетенции.

- Относительно потерь в сборной, возникли слухи, что игроки "Тобола" не травмированы и клуб повлиял на это, чтобы удачно завершить сезон в КПЛ. Вы можете прояснить этот вопрос?

- Изначально ребята приехали на сбор, их посмотрел наш доктор и он действительно обнаружил, что у игроков есть травмы, вердикт был таков - они не смогут сыграть в ближайших матчах сборной. Я не знаю, откуда возникли слухи, что у игроков "Тобола" нет травм.

Напомним, что у Исламхана обнаружили запрещенный препарат в рамках сдачи допинг-пробы после матча азиатской Лиги чемпионов "Аль-Садд" - "Аль-Айн". Сборная Казахстана без 27-летнего полузащитника сегодня, 11 ноября, проведет товарищеский матч с Черногорией, а также официальные игры Лиги наций против Албании (15 ноября) и Литвы (18 ноября). 

 

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Метки:
Сборная РК по футболу КФФ Исламхан Бауыржан Лига наций Допинг Тобол ФК Аль-Айн ФК

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