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"Он капитан сборной, в КФФ должны повлиять на ситуацию". Алиев - о допинге у Исламхана и его будущем

Футболиста отстранили от игр.

"Он капитан сборной, в КФФ должны повлиять на ситуацию". Алиев - о допинге у Исламхана и его будущем
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Казахстанский тренер Али Алиев в интервью корреспонденту Vesti.kz высказал свое мнение о проваленном допинге-тесте Бауыржана Исламхана, возможных виновниках произошедшего и дальнейшей судьбе игрока. Также он считает, что подобное вряд ли могло произойти с футболистом, выступай он в Западной Европе. 

- Али, ваше мнение относительно произошедшей ситуации с Исламханом? 

- Очень важен профессионализм игрока при таких ситуациях, даже если препарат оказался в организме Исламхана по наставлению клубного врача. В целом, в мировом спорте отношение к допингу очень сложное, мы видим какой шум всегда идет касаемо WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и такие истории всегда оставляет отпечаток, как для конкретного спортсмена, так и для страны, федерации, которую он представляет. В данном случае Исламхан не просто футболист, он капитан сборной Казахстана, один из главных талантов страны, он всегда должен быть начеку в подобных ситуациях, это часть его профессии. 

- Бауыржан много раз играл за сборную и "Кайрат" в международных матчах, его проверяли и он никогда не проваливал допинг-тест, согласитесь, логики в том, чтобы он самостоятельно принял допинг в ОАЭ практически нет?

- Да, тут скорее можно предполагать, что произошла ошибка клубного врача. Исламхан до этого был травмирован, набирал форму, может быть это не устраивало руководство и медицинский штаб предпринял такой противозаконный метод. 

Но для меня очевидно другое, учитывая, что Баторик капитан сборной, на мой взгляд, казахстанская федерация футбола также должна вступиться за своего игрока, попробовать повлиять на ситуацию, ведь на кону важный этап его карьеры. 

И еще, это сигнал к тому, чтобы и в нашем чемпионате тщательнее следили за работой медицинских штабов в клубах и также проводили допинг-тесты после некоторых игр. Поскольку это важно для сборной и для репутации нашего футбола. Кроме того, наши игроки, которые выступают в зарубежных чемпионатах, также должны обратить внимание на этот случай, они несут ответственность не только за себя, но и за честь, а также воспитание спортсменов в стране, которую они представляют. Нас воспитывают быть честными, сильными, смелыми и отважными, мы представляем Казахстан. 

- Вы разделяете мнение, что подобный форс-мажор возможен в Азии, где сейчас играет Исламхан, но очень маловероятен в Европе?

- Да, сто процентов, в странах Западной Европы это недопустимо. В Восточной Европе такое случается, в командах Западной Европы здоровье игрока и репутация клуба превыше всего. 

- Сложно предположить, чем это все закончится, потому что пока неизвестен результат второй допинг-пробы, однако у вас есть опасения, что этот случай может подкосить карьеру игрока? 

- Хотелось бы избежать самого худшего, футболист в самом расцвете сил, только перешел в зарубежный чемпионат, еще может и должен помочь сборной. Но опять же, надеюсь, что азиатская конфедерация футбола, клуб "Аль-Айн" и наша федерация сообща выйдут из этой ситуации. Но даже при неблагоприятном исходе, я верю, что Баторик способен вернуться, у него хороший возраст, амбиции, он еще не сказал решающего слова в своей карьере, я желаю ему, чтобы все разрешилось благополучно. 

Напомним, что у Исламхана обнаружили запрещенный препарат в рамках сдачи допинг-пробы после матча азиатской Лиги чемпионов "Аль-Садд" - "Аль-Айн". Игрок временно отстранен от официальных матчей.

 

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Метки:
Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу КФФ Аль-Айн ФК ОАЭ

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