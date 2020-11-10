Насри в списке с Исламханом. Известные футболисты, которые попадались на допинге

Новость о положительной допинг-пробе капитана сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана стала неожиданной для болельщиков, пусть и случилось это, как говорят, по вине врача из его команды "Аль-Айн". В этом виде спорта не так часто у игроков находят запрещенные препараты. Но тем не менее такое происходят даже со звездами мировой величины.
Корреспондент Vesti.kz вспомнил несколько похожих случаев, произошедших с известными футболистами за последние десять лет.
В 2016 году Насри посещал одну из частных клиник Лос-Анджелеса (США), которая специализируется на витаминной терапии. Антидопинговое агентство всерьез заинтересовалось этим визитом француза, так как в некоторых случаях этот метод лечения используют для того, чтобы скрыть следы запрещенных препаратов. Отстоять интересы игрока юристам не удалось, как и внятно объяснить, с чем был связан визит в клинику двухлетней давности.
Насри сначала дисквалифицировали на полгода, но из-за апелляции со стороны адвокатов спортсмена процесс был заторможен. Апелляцию отклонили, по этой причине Насри остался без футбола не на шесть месяцев, а на календарный год. После возвращения на поле Насри играл за "Вест Хэм", а последним его клубом был бельгийский "Андерлехт". Сейчас 33-летний Самир является свободным агентом.
Андрей Беседин
24-летний нападающий киевского "Динамо" Беседин был дисквалифицирован на 12 месяцев в декабре прошлого года. Уже через месяц украинский форвард должен возобновить карьеру. В прошлом году после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между "Динамо" и "Мольде" Андрей не прошел допинг-контроль. В пробе были обнаружены запрещенные вещества. Как стало известно позднее, Беседин действительно принимал некоторые лекарства, а прописывал ему их клубный врач, которого сразу же отстранили от работы.
Александр Рыбка
Еще один случай из чемпионата Украины. В 2012 году за нарушение антидопинговых правил на два года был дисквалифицирован голкипер донецкого "Шахтера" Рыбка. В крови футболиста был обнаружен препарат фуросемид. Со слов вратаря, вещество оказалось в организме вместе с мочегонным препаратом, которое он использовал для похудения. Но ввиду того, что доказать это было невозможно, Рыбка получил жесткое наказание в виде двух лет дисквалификации. Более того, УЕФА отклонила все апелляции от футболиста. В 2014 году, отбыв бан, Александр вернулся в большой футбол в составе "Динамо". В настоящее время Рыбка выступает в чемпионате Азербайджана за "Сабаил".
Ранее заявление по проваленному Исламханом допинг-тесту сделали в КФФ.
Фото: Goal.com, Getty Images, AFP, Reuters, ФК "Динамо Киев"
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