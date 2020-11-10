В "Ростове" извинились перед Зайнутдиновым за нанесение травмы в матче РПЛ

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После травмы, полученной в матче ЦСКА - "Ростов", казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов принял извинения со стороны представителей своего бывшего клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На седьмой минуте матча 14-го тура РПЛ защитник "Ростова" Денис Терентьев в движении попал коленом в голову Зайнутдинову, который пошел в подкат. Игрока ЦСКА мгновенно заменили, позже тренер московского клуба Виктор Гончаренко и сам Бахтиер заявили, что его состояние не вызывает опасений.
Однако медицинский штаб диагностировал у Зайнутдинова закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По этой причине игрок не сумел прибыть в расположение сборной Казахстана и не поможет ей в ближайших матчах Лиги наций.
Представители "Ростова", включая игроков команды, уже поговорили с Бахтиером и принесли ему извинения за произошедший эпизод.
Напомним, что ранее хавбек выступал за команду Валерия Карпина, но летом нынешнего года ЦСКА заплатил сумму отступных за казахстанца и подписал с ним пятилетний контракт. В нынешнем сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 14 матчей и забил один гол.
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