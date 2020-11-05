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Базовый клуб сборной, Смакову обещали квартиру, Карпович мог уехать в Германию. "Кайрат"-2004 был очень богат и амбициозен

Вспоминаем предыдущее чемпионство клуба.

Базовый клуб сборной, Смакову обещали квартиру, Карпович мог уехать в Германию. "Кайрат"-2004 был очень богат и амбициозен
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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На фоне нынешнего чемпионства "Кайрата", а также появившейся звезды на эмблеме клуба, корреспондент Vesti.kz погрузился в историю и чуть лучше узнал об алматинской команде 2004 года, которой также удалось завоевать титул. Об атмосфере и особенностях того времени расскажут в том числе экс-генеральный директор "желто-черных" Ермек Сырлыбаев, а также бывшие игроки - Али Алиев, Ренат Абдулин и Арсен Тлехугов

Под тот проект "Кайрата" пришел большой спонсор в лице "Казахстан темир жолы". Клуб практически одномоментно вернул огромное количество казахстанских игроков из России, подписал серьезных футболистов на внутреннем рынке и, по сути, "Кайрат" превратился в базовый клуб сборной. Не выиграть тот чемпионат команда просто не имела права. 

"Кайрат" сменил тренера уже на старте сезона - Пахомов оказался мягким и добрым 

Логично, если у тебя базовый клуб сборной, то и тренировать эту команду должен тренер сборной. Так в "Кайрате" и случилось, пост занял российский специалист Леонид Пахомов. Но при нем команда провалила начало сезона и практически все признают, что тренеру не хватало жесткости. 

"Стартовые 4-5 туров мы "горели", у Пахомова не было злости, добродушный такой, никому не пихал. Когда тренером стал Алексей Петрушин, ему уже не до доброты было. Он подтянул команду в физическом плане и поставил дисциплину. После его прихода мы, кажется, подряд выиграли 12-13 игр", - так описывает тот период Ренат Абдулин. 

"Слишком мягкий был. Когда перед тренером такие задачи, он должен быть жестче и амбициознее. Хотя как человек Пахомов замечательный, но хороший человек - это не профессия", - добавляет уже Арсен Тлехугов. 



Одна из самых зажигательных и остросюжетных игр того сезона была с "Тоболом" в Костанае. "Кайрат" сыграл вничью - 3:3, один из голов забил Тлехугов и вот его ремарка про отношение к играм с "Тоболом": "Так выходило, что они всегда от меня получали, в любом состоянии, почти в каждом матче я им нагружал голов. Они, кстати, хотели меня подписать, но когда есть "Женис" и "Кайрат", конечно, ты пойдешь в один из этих клубов".



Квартиры для лидеров, премии всем, чартер на выезды 



Другой очевидный факт про "Кайрат" 2004 года - клуб был очень богат по тем временам, большинство конкурентов и близко не могли себе позволить того, что создали в Алматы. Вот что по этому поводу нам рассказал Тлехугов: 

"Празднование титула? Ну, надо сказать, что тогда это ведь тоже было долгожданное чемпионство. Руководство клуба обещало мне как лучшему бомбардиру, капитану Самату Смакову и главному тренеру Алексею Петрушину квартиры в Алматы. Но мы этого так и не увидели, в КТЖ сменилось руководство, и все, история ушла.

На тот момент у "Кайрата" были шикарные условия во всем, организация, поле, персонал. Даже на выезды мы летали чартером, у нас был маленький ЯК-40. Перелеты? Я служил в воздушно-десантных войсках, для меня самолет - это вообще без проблем, если надо, я бы с него с парашютом спрыгнул, но были ребята, которые реально боялись. Если не ошибаюсь, Богомолов и Булешев не особо почитали самолеты. Подкалывал ли? Ну их и так жалко, куда там, они сидят, мандраж, если еще подкалывать их - они бы через иллюминатор выпрыгивали". 

Еще одна блажь "Кайрата" - премиальные. Помимо того, что суммы были солидными, клуб старался не обидеть никого, что подтверждает Ренат Абдулин: 

"Честно, таких премиальных ни у кого не было в чемпионате. Я не помню точно сколько, но хорошие деньги. И система бонусов была такая, что премии получали даже игроки, которые оставались на скамейке запасных. Конечно, те, кто в "старте", и те, кто в запасе, получали по-разному, но факт в том, что никто не оставался обделен. Я думаю, это помогло коллективу в том, что не возникало никаких обид. Неважно, играет футболист или нет, свои деньги он все равно получит. Чтобы вы понимали, бюджет был настолько хороший, что мне, коренному алматинцу, снимали квартиру". 

Более точно относительно премиальных высказался Ермек Сырлыбаев: 

"Премиальные были распределены так: 100 процентов - тем, кто играл, 70 процентов - тем, кто попал в заявку, 30 процентов - тем, кто вне заявки, но еще была деталь: если игрок вышел на замену и повлиял на результат, он имел право на полную премию. Плюс на выездные матчи премиальные были выше, чем на домашние". 

Булешев и Колчак, Карпович и Германия, Лихобабенко и база 



Естественно, любая яркая, а уже тем более чемпионская команда со временем обрастает легендами и разными байками. У Али Алиева нашлась забавная история про Алибека Булешева

"Есть одна байка про тот сезон. У команды было собрание с участием руководителя клуба Ерлана Атамкулова (глава КТЖ на тот момент). Решались какие-то организационные моменты, и в частности Атамкулов заговорил про базу, что ее будут ремонтировать, и бросил фразу: "Там прачечная еще со времен Колчака". Со мной рядом сидел Алибек, и он говорит: "Слушай, а когда Колчак за "Кайрат" играл?"

Но если говорить про игру, про сезон, именно наша атака выглядела очень серьезно, они все по-хорошему эгоисты были и конкуренция между Алибеком, Арсеном Тлехуговым и Жафаром Ирисметовым помогла всем троим (в сумме они забили 48 голов)". 

Помимо атаки, "Кайрат" выделялся и средней линией. Летом 2004 года клуб забрал у "Востока" российского полузащитника Валерия Лихобабенко. Он хорошо влился в командную игру, но при этом Абдулин вспомнил не только про его игровые характеристики:

"Лихобабенко пришел по ходу сезона и действительно помог нам. Я думал, что он подольше задержится в Казахстане, хороший футболист, хотя как человек своеобразный. Например, он жил на базе, сотового телефона у него не было и он все время заказывал междугородний звонок из Москвы, вахтерше приходилось идти к нему и звать к телефону. Даже не знаю, почему он жил на базе, может, экономный". 

Андрей Карпович - еще один герой того сезона. Полузащитник провел очень ровный и сильный год, причем он перестроился на более оборонительного игрока после возвращения из России. В тот же период хавбек забил за сборную исторический гол Украине, говорят, что после этого его хотел забрать клуб из Германии, Сырлыбаев подтверждает, что интерес действительно был: "Да, сильно интересовались Карповичем и Смаковым, какие точно клубы - не помню, но у "Кайрата" была задача сохранить состав на Кубок Содружества и Лигу чемпионов". 

Фото: Эдуард Гавриш©, kaz-football.kz©

Самый возрастной футболист, главный тренер и директор клуба. Как сейчас выглядят чемпионы-2004 в составе "Кайрата"

 

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Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Смаков Самат

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