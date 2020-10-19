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"Самое серьезное усиление ЦСКА". Черданцев - о качествах Зайнутдинова и карьере казахстанца в Европе

Экспертное мнение российского комментатора.

"Самое серьезное усиление ЦСКА". Черданцев - о качествах Зайнутдинова и карьере казахстанца в Европе
Фото: ПФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Известный российский комментатор Георгий Черданцев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему считает Бахтиера Зайнутдинова самым эффективным трансфером ЦСКА, продолжит ли казахстанец играть на позиции левого защитника и способен ли он заиграть в европейском топ-чемпионате. Также он высказался о шансах московского клуба на чемпионский титул РПЛ. 

- Георгий, недавно вы отметили, что Зайнутдинов - топ-приобретение для ЦСКА. Скажите, что именно вам понравилось в его игре?


- Он очень быстро вписался в состав команды и, как выяснилось, обладает универсальными качествами. Честно говоря, раньше я не обращал внимания, играл ли он левого защитника. Но одно дело - играть в Ростове", где нет такого давления за результат, а другое - в клубе, который ведет борьбу за титул. Матч с "Динамо" - это все-таки дерби, необычный матч, и Бахтиер проявил себя выше всяких похвал. Понравились его бойцовские качества и тактически он выглядел грамотно. Думаю, из него вырастет игрок хорошего класса, если он не снизит к себе требования, что бывает с молодыми футболистами. Но в ЦСКА не забалуешь. 

- Как вы думаете, в ЦСКА его продолжат использовать в качестве левого защитника или вернут на атакующую позицию?

- Нет, слева у ЦСКА есть Щенников, в данном случае он просто закрыл проблемную позицию. Зачем его переделывать, если он отлично смотрится в центре поля, там его место. Хотя посмотрим, когда восстановится Ахметов, на мой вкус они с Зайнутдиновым игроки примерно одного плана, больше склонные к созиданию. 

- Вы сказали, что ЦСКА будет вести борьбу за титул?

- Да, матч с "Динамо" был ключевым в этом плане, потому что уже идет конец первого круга и ЦСКА нельзя было терять очки. ЦСКА - в обойме, также хорошие перспективы у "Спартака", ведь они единственные из претендентов за титул, кто не играет в еврокубках. Посмотрим, как "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА справятся в ближайший отрезок, где их ожидает семь матчей за 21 день, это будет один их ключевых факторов сезона. 

- У ЦСКА были трансферы значительно дороже, чем Зайнутдинов, но пока именно Бахтиера можно назвать самым эффективным новичком клуба?

- На данный момент - да. Но мы еще не видели бразильского защитника Фукса, я не знаю, что это за игрок, посмотрим, у ЦСКА одна из сильнейших селекций в стране, совсем мимо они не бьют. Гайч приехал растренированным, но в матче с "Динамо" он бегал довольно бодро и быстро, работа была проведена, поэтому вряд ли ЦСКА с ним ошибся. Эджуке - игрок безусловно хороший, но центр поля - эта та линия, где проявить себя сложнее, ошибки видны более отчетливо. С точки зрения цена-качества и эффективности - Зайнутдинов самое серьезное усиление ЦСКА. 

- ЦСКА известен тем, что умеет продавать игроков в Европу, а у самого Зайнутдинова есть амбиции на будущее играть в топ-лиге. Как  вы думаете, его потенциал соответствует требованиям большого чемпионата?

- Соответствует, но ему не надо торопиться. Посмотрите на Влашича, он мог бы уже уехать, но он играет и, судя по последним заявлениям, намерен провести еще сезон в ЦСКА. Если такой игрок, как Влашич еще хочет играть в ЦСКА и выиграть титул, то и Зайнутдинову пока рано думать о европейских контрактах, они от него никуда не уйдут. 

Напомним, что в этом сезоне Зайнутдинов провел 11 матчей в РПЛ за ЦСКА и "Ростов", отметившись одним забитым голом. Ближайший матч команда казахстанца проведет 22 октября в рамках группового этапа Лиги Европы против австрийского "Вольфсберга".   

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Футбол Премьер-лига России Россия Казахстанцы за границей

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