Дерби Зайнутдинова, дебют Куата, ошибка Быстрова. Как сыграли казахстанцы в 7-м туре РПЛ

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Как и предполагалось, казахстанский полузащитник остался в запасе на центральный матч тура РПЛ. В основе ЦСКА на флангах появились Наир Тикнизян и Константин Кучаев.
Бахтиер появился на поле во втором тайме на 64-й минуте. В этот период игры "армейцы" вели в счете, поэтому от Зайнутдинова требовалась более надежная и спокойная работа. Именно поэтому казахстанец не так много обострял, но достаточно полезно играл на команду. ЦСКА забил еще один гол в конце матча и оформил уверенную победу - 3:1. Бывший полузащитник "Астаны" постепенно адаптируется в коллективе, и его стартовый период в ЦСКА стоит воспринимать позитивно, поскольку у команды есть положительные результаты, а сам Зайнутдинов получает игровое время.
В целом удачная и крайне полезная для Куата вылазка в сборную помогла ему сразу же интегрироваться в основной состав "Химок". Да, в игре не принимал участие один из основных полузащитников команды Александр Трошечкин, однако сыграть полный матч практически с листа - это хороший признак для Куата в проекции его карьеры в подмосковном клубе.
Игра с "Уралом" получилась не самой выразительной для новой команды Куата, четвертое поражение в сезоне оставило их в зоне вылета. Исламбек по традиции не избежал желтой карточки, но сумел отыграть все 90 минут. После матча Дмитрий Гунько положительно оценил выступление Куата, и это снова указывает на то, что казахстанец будет актуальной опцией в составе "Химок".
Это могла быть встреча, где столкнулись бы сразу два казахстанских игрока, однако Акмаль Бахтияров по-прежнему не готов и восстанавливается после очередного повреждения. При этом Марат Быстров вновь оказался в основе "Ахмата". Андрей Талалаев поставил казахстанца на позицию правого полузащитника.
Матч вышел не самым удачным для 28-летнего футболиста, с его стороны было мало эффективных действий в атаке, и, что еще более печально, именно с потери Марата началась голевая атака "Сочи". После матча Талалаев подчеркнул следующее: "Помимо беготни, отдачи, дисциплины, борьбы нам нужно, чтобы восстановились наши лидеры - Роши, Мелкадзе, который вышел с травмой, и Уциев, который сможет добавить разнообразия". Возвращение упомянутого Ризвана Уциева может несколько усложнить жизнь Быстрову, поскольку они игроки одного амплуа.