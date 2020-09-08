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В ожидании Лиги Европы? На "Астана Арене" постелили новый газон

В этом году на стадионе в Нур-Султане еще не проводились официальные игры.

В ожидании Лиги Европы? На "Астана Арене" постелили новый газон
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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На "Астана Арене" завершаются работы по замене искусственного газона, сообщает корреспондент Vesti.kz. Домашний стадион "Астаны" обрел новое покрытие итальянского производства. 

Смена покрытия в Нур-Султане началась еще весной, однако процесс затянулся из-за карантинных мер в стране. Долгое время газон не могли доставить из Италии в Казахстан, а затем начать укладку.


Сейчас же работа по замене газона на "Астана Арене" близка к завершению. В ближайшие недели новое поле на домашнем стадионе "Астаны" должно пройти сертификацию УЕФА для того, чтобы команда смогла играть домашние матчи в еврокубках на родной арене. Ориентировочно столичный клуб может вернуться к играм на "Астана Арене" в октябре. 



Напомним, что "Астана" 17 сентября проведет домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской "Будучности" на стадионе "Центральный" в Алматы. 

 

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Метки:
Астана ФК Лига Европы КПЛ-2020 стадион УЕФА Нур-Султан

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