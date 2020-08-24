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"Это не тот клуб, который повалится". Алиев - о вылете "Астаны" из ЛЧ, Билеке и Непогодове

Рассуждения о перспективах столичного клуба.

"Это не тот клуб, который повалится". Алиев - о вылете "Астаны" из ЛЧ, Билеке и Непогодове
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Казахстанский тренер Али Алиев в интервью Vesti.kz объяснил, в чем заключаются сложности работы Михала Билека в "Астане", как он оценивает вратаря Дмитрия Непогодова и сможет ли столичный клуб выйти в групповой этап Лиги Европы. 

- Али, сейчас много обсуждаются фигура Билека и его работа в "Астане". У вас, как у тренера, есть объяснение тому, что случилось в Бресте? 

- Тяжелая ситуация для тренера, когда твоя команда не играет практически восемь месяцев. Возможно, стоило проводить подготовку в другой стране, целенаправленно готовиться к столь ответственному турниру. Может быть, руководство клуба думало, что жребий даст соперника из Гибралтара, Исландии, но жребий оказался суров - попались белорусы.  

- Должен ли Билек продолжить работу с "Астаной"?

- Сложно сказать, надо посмотреть на "Астану" в чемпионате Казахстана, там у тренера будет возможность привести команду к кондициям, наиграть свои идеи. Надо сказать, что специфика работы в "Астане" и сборной Казахстана отличается. В клубе Билек должен ставить игру с позиции силы - думаю, этот фактор тоже повлиял, созидать всегда сложнее, а сборная при Билеке все-таки зачастую играла вторым номером. 

- Вратарская позиция - это проблема "Астаны", учитывая, что у Эрича уже серьезный возраст, а Непогодов отыграл ниже среднего в Бресте?

- По одной игре судить Непогодова, наверное, не стоит, у него есть квалификация, в прошлом году он хорошо показывал себя за сборную и в "Ордабасы". Можно считать, что это был не день Непогодова, в таких ситуациях должна помогать оборона, но получилось что в совокупности они сыграли неудачно. 

- Сможет ли "Астана" реабилитироваться и выполнить задачу в еврокубках, то есть выйти в групповой этап?

- Ближайшие матчи в КПЛ покажут, насколько их встряхнуло поражение от "Динамо". Но это не тот клуб, который повалится, у команды достаточно квалифицированные футболисты. 

Отметим, что после вылета "Астаны" из Лиги чемпионов команда продолжит выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Ближайший соперник казахстанского клуба в ЛЕ будет определен 31 августа, а матч пройдет 17 сентября. 

 

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Метки:
Астана ФК Билек Михал Сборная РК по футболу Лига чемпионов Лига Европы Беларусь

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