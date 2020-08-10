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Вновь один из лучших. Зайнутдинов успешно начал новый сезон в "Ростове"

Статистика и детали игры казахстанца в матче с "Тамбовом".

Вновь один из лучших. Зайнутдинов успешно начал новый сезон в "Ростове"
Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов продолжает свой карьерный путь в российском "Ростове". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как игрок провел первый матч в сезоне РПЛ-2020/21 против "Тамбова". 

Короткий перерыв между двумя чемпионатами практически никак не отразился на стартовом составе "Ростова" - да, клубом были подписаны несколько игроков, но они не будут конкурентами Зайнутдинова. 

Бахтиер снова вышел в основе, при этом у команды Валерия Карпина остались в запасе Хорен Байрамян и Роман Еременко. Зайнутдинов по обыкновению много двигался, часто вступал в верховые единоборства, несколько раз за тайм менялся флангами с Алексеем Ионовым, но, даже владея игровым преимуществом, всему "Ростову" не хватало остроты в атаке.

Тем не менее Зайнутдинову удалось несколько раз проникнуть в штрафную и создать нервозность у ворот "Тамбова". В одном случае его удар из пределов штрафной оказался заблокирован, а во второй раз Бахтиер отлично обыграл защитника на левом фланге, вошел в штрафную и сильно прострелил вдоль ворот - увы, замкнуть передачу никто не сумел. 

Рейтинг игры казахстанца по данным Whoscored.com - 7,1. Выше показатели только у Матиаса Норманна (7,5), Павла Мамаева (7,5) и Максима Осипенко (7,4). Зайнутдинов дважды бил по воротам, сделал 21 передачу, один раз сфолил, совершил 35 касаний с мячом и 18 раз вступал в единоборства. 

Бахтиер отыграл 71 минуту, после чего он был заменен на Байрамяна. "Ростов" удачно стартовал в новом сезоне, а Зайнутдинов продолжает уверенно обосновывать свое место в основной обойме.



Следующий матч "Ростов" проведет 15 августа против действующего чемпиона России "Зенита". Игра начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. 

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК Премьер-лига России Россия Сборная РК по футболу

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