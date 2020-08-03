Спортивный директор "Рубина" высказался о переходе футболиста сборной Казахстана из "Кайрата"

Полузащитник сборной Казахстана и "Кайрата" Еркебулан Тунгышбаев близок к переходу в команду российский премьер-лигу "Рубин". По этому поводу корреспондент Vesti.kz связался со спортивным директором казанского клуба Олегом Яровинским.
"Пока мы ничего не комментируем", - коротко сказал Яровинский в ответ на вопрос о возможном трансфере Тунгышбаева.
Известно, что ранее "Рубин" рассматривал других игроков сборной Казахстана, в том числе Бауыржана Исламхана и Романа Муртазаева. Клуб из Казани, который возглавляет экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий, занял десятое место в завершившемся сезоне премьер-лиги. С нового сезона РПЛ казахстанцы перестали считаться легионерами.
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